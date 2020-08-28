 Die Welt: Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi | ALMANYA | DW | 02.09.2020

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ALMANYA

Die Welt: Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi

Die Welt gazetesinin bir haber-analizinde, Erdoğan'ın "bir Yunan gemisinin batırılmasını" istediği ve "iktidarını güçlendirmek için Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırdığı" iddia edildi.

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Alman Die Welt gazetesindeki "Erdoğan'ın hesaplanmış savaşı" başlıklı haber-analizde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la gerilimi tırmandırmak için "bir Yunan gemisinin Doğu Akdeniz'de batırılmasını" istediğini iddia edildi.

Askeri çevrelerden edinilen bilgilere dayandırılan haber-analizde, "Türk Cumhurbaşkanına kalsaydı, donanma Doğu Akdeniz'de bir Yunan gemisini batırmış olacaktı" ifadesine yer verildi. Erdoğan'ın kimsenin ölmeyeceği şekilde bunun gerçekleşmesini istediği aktarılan gazetede, "Komutanlar bunu reddedince, başka biri, bunun yerine bir Yunan uçağını düşürmeyi önerdi. Pilotun, otomatik fırlatma koltuğu ile kurtulabileceği belirtildi. Ancak komutanlar bunu da kabul etmedi" denildi.

Haber-analizde, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimde "gerçek" hedefinin "iktidarını güçlendirmek ve Türkleri arkasında birleştirmek" olduğu savunuldu. Ayasofya'yı ibadete açmakla, Karadeniz'de bulunduğunu müjdelediği doğal gaz rezervleriyle ve Yunanistan ile yaşanan gerilimle Erdoğan'ın "halkı kendisine karşı çıkmaktan alıkoymak istediği" görüşüne yer verilen haber-analizde, "koronavirüs pandemisinin ekonomide tarihi bir krize" neden olduğuna dikkat çekildi.

"Dış ve iç siyasette gücünü göstermek istiyor"

Haber-analizde, 2023'e kadar iktidar kalmak isteyen Erdoğan'ın partisi AKP'nin kamuoyu yoklamalarında oy oranının düşmesinin Erdoğan'da "kaygı yarattığı" da öne sürüldü. Bu nedenle Türk milliyetçiliğini "beslemek" ve Erdoğan karşıtı havayı "örtbas etmek" için "doğal gaz konusunda bir mücadele sahnelendiği" ileri sürülerek "Uluslararası tartışma ne kadar güçlü ve yüksek sesle olursa, Erdoğan için o kadar iyi" ifadesi kullanıldı.

"Erdoğan, Akdeniz'de doğal kaynakları güvence altına almak için provokasyonda bulunmuyor" denilen haber-analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı dış ve iç siyasette daha çok gücünü göstermek istiyor" denildi ve Avrupa Birliği'nin de açık bir şekilde Yunanistan'a destek vererek "istemeden" bu hedefe katkı sağladığı vurgulandı.

Haber-analizde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin "Kanımca, Avrupa Birliği'ne üye bütün devletlerin Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini çok ciddiye alma ve haklı oldukları konularda destekleme görevimiz var" açıklamasının da Türkiye'de araçsallaştırıldığı ifade edildi.

Haber-analizde, Türkiye'nin Almanya ile "sıkı ekonomik ilişkilere" her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyduğu görüşüne de yer verildi.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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