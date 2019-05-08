Die Presse: Erdoğan kırmızı çizgiyi aştı

Avusturya'da yayımlanan Die Presse gazetesi YSK'nın İstanbul kararını şöyle yorumluyor:

"Görünen o ki, artık Cumhurbaşkanı ve partisi AKP için söz konusu olan tek bir konu var: Kendi iktidarını her ne pahasına olursa olsun korumak, hatta bedelini tüm ülke ödeyecek olsa bile. İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi bunun en açık ispatı. İktidar böylece sonunda kırmızı çizgiyi aşmış oldu. Arsız bir biçimde demokratik değerlere zerrece değer vermediklerini ortaya koyuyorlar. Ayrıca riskli oynuyorlar: Çünkü adayları kazandığı halde kandırıldığını düşünen milyonlarca İstanbullu'nun iktidara öfkesi büyüyor. Halihazırda bölünmüş olan Türk toplumundaki çatlak daha da derinleşecek."

İsviçre'de yayımlanan Neue Zürcher Zeitung'un yorumunda da YSK'nın kararına şaşırmamak gerektiği görüşünde:

"Buna hala şaşıran varsa Erdoğan'ın nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu ve ülkesini nasıl bir uçuruma sürüklediğinin farkında değil demektir. Halkın iradesinden daha yüksek bir mercice bu göreve yetkilendirildiğini düşünen hatta kendisine yönelik bir darbe girişimini iktidarını korumak için kullanan bir adam, yenilgiyi kabul etmez. Aksine Türkiye'yi bir demokrasi olarak gösteren son kırıntıları da harcamaya hazırdır: O da zor kullanmadan seçimler yoluyla iktidarın değişmesi olasılığı."

Bulgaristan'da yayımlanan muhalif Duma gazetesiyse şu yoruma yer veriyor:

"Türkiye Cumhurbaşkanının İstanbul için mücadele vereceği açık. Ancak stratejisi tehlikeli. Geçen yıl halihazırda yüzde 30 değer kaybeden TL'nin, YSK'nın kararının ardından düşüşe geçtiği gerçeği ortada. Ülkedeki siyasi istikararsızlığın zaten resesyonda olan türk ekonomisine faydası yok. 23 Haziran'da İstanbul'un yeni Belediye Başkanı seçilecek. Erdoğan'ın bu kez İstanbul'u kesinlikle geri alacağı yönündeki umudu yüksek. Ancak seçimler gerçekten adil yapılırsa, bu kez aradaki farkın 14 bin oydan çok daha fazla olma riski fazla."

Oslo merkezli Norveç Verdens Gang gazetesi de YSK'nın kararıyla ilgili şu tespiti yapıyor:

"Türk makamları, iktidar partisinin mağlup geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarını iptal etti. Bu önemli olduğu kadar son derece tedirgin edici bir gelişme. Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu son 16 yılda Türkiye giderek daha da otoriter bir hal aldı. Toplum seçim sürecini adil bulmazsa mevcut siyasi sistem de meşruluğunu kaybeder. Muhalefet herhangi bir seçimi kazanabileceği inancını kaybeder. Ama en önemlisi Erdoğan'ın ülkenin en kalabalık şehrindeki acı mağlubiyeti kabullenmeyeceği ortaya çıktı. İktidar partisinin aleyhinde olursa seçmenin kullandığı oyun geçerliliği yok. Bu durum eleştiriyi sonuna kadar hak ediyor. Hiç adil değil ve demokrasiye temelden aykırı bir durum."

DW, MK/JD

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