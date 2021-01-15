 Devletin zirvesinden ″home office″ çağrısı | ALMANYA | DW | 15.01.2021

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ALMANYA

Devletin zirvesinden "home office" çağrısı

Almanya'da koronavirüs bulaşlarını azaltabilmek için evden çalışmanın zorunlu hale getirilmesi tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Steinmeier, şirketlere ve çalışanlara "home office" çağrısı yaptı.

Deutschland Coronavirus Steinmeier Appell Homeoffice

Almanya'da evden çalışma (home office) konusundaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katıldı. Temasın "mümkün olan her alanda" iş hayatında da sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Steinmeier, şirketlere ve çalışanlara evden çalışma uygulamasına daha fazla ağırlık verilmesi çağrısı yaptı.

Steinmeier, Alman Sendikalar Birliği Başkanı Reiner Hoffmann ve İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger ile yaptığı ortak açıklamada, "Şirketlere, personel sorumlularına ve yöneticilere çağrımız şudur: Evden çalışmayı mümkün hale getirin" dedi. Steinmeier bunun her zaman ideal bir seçenek olmadığını ancak virüs bulaşına karşı kesinlikle koruduğunu söyledi. Açıklamada, evden çalışmanın salgının gerektirdiği bir önlem olduğuna vurgu yapıldı.

Steinmeier, Alman Sendikalar Birliği Başkanı Reiner Hoffmann ve İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger ile.

Steinmeier, Alman Sendikalar Birliği Başkanı Reiner Hoffmann ve İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger ile.

"Zorunlu olmadıkça büroya gitmeyin"

Çalışanların evden çalışma imkanını kullanmasını isteyen Steinmeier, "zorunlu olmadıkça" büroya gitmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yapılmayan her otobüs ya da tramvay yolculuğunun salgının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağına da işaret eden Cumhurbaşkanı, çocuklu aileler için evden çalışmanın ya da çocukların evden eğitimini desteklemenin büyük zorluklar getirdiğinin ve herkesin evden çalışma imkanlarına sahip olmadığının da bilincinde olduklarını kaydetti.

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Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza giren evden çalışma uygulaması bir yandan yoldan tasarruf edilmesi gibi rahatlıkları beraberinde getirirken diğer yandan iş yoğunluğunu artırıyor.

Koronavirüs büroları eve taşıdı. Yolda, trafikte, ayna karşısında harcanan zamandan tasarruf etmek, ev ortamının rahatlığı ve daha uzun uyuyabilmek pek çokları için paha biçilmez bir imkan. Peki gerçekten öyle mi?

Koronavirüsle birlikte yaşamımıza giren evden çalışma seçeneği pek çokları için vazgeçilmez hale geldi. Yapılan bir araştırma "homeoffice"in stresi azalttığını, verimi artırdığını ortaya koyuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çalışmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Okulların kapanması nedeniyle çocuklar da evdeyse "home office"cilerin işi daha da zorlaşıyor. İşte uzman tavsiyeleri...

AB ülkelerinde yapılan bir araştırma, 12 yaşından küçük çocuğu olanların, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışırken işine konsantre olmakta güçlük çektiğini ortaya koydu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüz binlerce insan artık evden çalışıyor. Çalışanların yeni sisteme ilişkin fikirleri değişse de, şirketlerin yüzde 60’ının salgından sonra da evden çalışmaya devam edeceği öngörülüyor.

Alman Sendikalar Birliği Başkanı Hoffmann da evden çalışmanın pek çok kişi için zorlukları beraberinde getirdiğini ve her zaman mümkün olmadığını belirterek yine de tüm olanakların kullanılması gerektiğini vurguladı.

İşverenler Birliği Başkanı Dulger de pek çok şirketin çalışanlarına evden çalışma olanağı sunduğunu ama bu konuda daha fazla çaba gösterilebileceğini kaydetti. Dulger, istihdam piyasasında salgının yol açtığı sorunların ortak çaba ve aşılamalar yoluyla çözülebileceğine inandığını da belirtti.

Almanların çoğunluğu zorunlu hale getirilmesini istiyor

Spiegel dergisinin yaptırdığı son ankete göre Almanların çoğunluğu, evden çalışmanın zorunlu hale getirilmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı, salgın döneminde evden çalışma imkanı bulunması durumunda büroda çalışmanın yasaklanmasından yana görüş bildirdi. Yüzde 32'lik kesim ise karşı görüşte. Genel bir evden çalışma hakkı verilmesini destekleyenlerin oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Bilim insanları da salgının kontrol altına alınmasında evden çalışmanın önemli rolü olacağı görüşünde. Bonn Üniversitesi'nde geliştirilen bir simülasyon modeliyle yapılan araştırmada iş dünyasında temasın azaltılmasının virüsün genel yayılımına etkisi mercek altına alındı. Araştırmada Ekim ayından Aralık ayının ortasına kadar olan zaman diliminde çalışan nüfusun yüzde birlik bölümünün evden çalıştığı varsayımından yola çıkıldı.

"Vaka sayısı yüzde 7 daha az olacaktı"

Ekonomi Profesörü Hans-Martin von Gaudecker, araştırma sonucunda, "Ekim ayının başından itibaren bu durum geçerli olmuş olsaydı, Noel öncesinde yaklaşık yüzde 7 daha az vakaya tanık olacaktık" dedi. Mannheim Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da benzer sonuçları ortaya koymuştu.

Araştırmalar, korona salgınının ilk dalgasında geçen yıl Mart-Mayıs döneminde Aralık ayındaki ikinci dalgaya göre daha sık evden çalışıldığını gösteriyor. Hans Böckler Vakfının anketine göre Nisan ayında ankete katılanların yüzde 27'lik bölümü "ağırlıklı olarak" ya da "tamamen" evden çalıştığını belirtirken bu oran Kasım ayında yüzde 14'e geriledi.

Hükümet zorunluluğa sıcak bakmıyor

Yeşiller partisi, "koşulların elvermesi durumunda" şirketlere evden çalışma imkanı sunmayı zorunlu hale getiren bir geçici yasal düzenleme çıkarılması girişiminde bulunsa da Federal Meclis'te çoğunluğa ulaşamadı.

Başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere hükümette evden çalışmanın zorunlu hale getirilmesi konusunda çekinceler var. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, evden çalışma zorunluluğu getirilmesinin hükümet gündeminde olmadığını söyledi.

AFP,rtr/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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