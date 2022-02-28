DEVA Partili Şahin: Seçim takvimine kadar ittifak konuşmayacağız

AKP ve MHP’nin Seçim Yasası değişiklik teklifini Meclis’e sunmasının ardından ittifaklar tartışmaya açılırken DEVA Partisi’nden bu konuda önemli açıklama geldi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için aynı kararlılıkla ortak masada buluşmaya devam edeceğini ancak, seçim takvimi açıklanana kadar ittifak konuşmayacaklarını belirtti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de, iş birliklerini yalnızca ittifaka indirgemek istemediklerinin altını çizdi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin

"MHP’ye jest olarak yapıldı"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için 6’lı masaya oturduktan sonra Millet İttifakı’na katılıp katılmayacakları tartışma konusu olan DEVA ve Gelecek partilerinin yetkilileri, Seçim Yasası değişikliği teklifinin ardından DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Düzenlemeyi millete karşı yapılmış hile olarak gördüklerini ifade eden DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Yeni yasal düzenleme, bütünü itibariyle MHP’nin arzusu ile yapılmış. İktidarın büyük ortağı, MHP’ye jest olarak bu yasayı getirmiş gözüküyor" dedi. Temsilde adalet gerekçesini gerçekçi bulmadıklarını ifade eden Şahin, "Temsilde adalet, mevcut ittifak sistemiyle oluşmuştu. 2018 yılında yapılan seçimlerin ardından yüzde 97,7 oranında temsil söz konusu. Artık oylarının tamamının karşılık bulduğu bir sistem" ifadesini kullandı. Şahin, düzenleme ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "İktidarın bu hamlesi tamamen oyun devam ederken maçın kurallarını değiştirmeye yönelik bir hamle. İktidarın kendi iradesiyle meclise verdiği yasa teklifi, iktidarın tükenmişliğinin tescili olmuştur. Ayrıca hangi iktidar geçmiş dönemlerde seçim sistemlerinde kendi lehine değişikliklere gitmişse mağlubiyeti tatmıştır."

"İş birliğinden ödün verme niyetimiz yok"

Şahin, "Yeni düzenlemenin 6’lı masayı etkileyip etkilemeyeceğine" yönelik soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: "6 siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başlığı altında yan yana gelmiş olması, iktidarı telaşlandırmış ve kaygılandırmış gözüküyor. Girdiğimiz iş birliği sürecinde bu yapıdan ödün verme niyetimiz yok. Tam tersi diyalog kanallarını genişleterek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i taahhüt ettiğimiz gibi gerçekleştireceğiz." Seçim Kanunu Meclis’e sunulmadan önce Genel Başkan Ali Babacan’ın bu konuda yaptığı açıklamaları hatırlatan Şahin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i millete sunma hedefimiz var. Buna bir irade koyduk ve 6’lı masada yer aldı. Uzun süre tartıştığımız, karar verirken zorlandığımız sonra da iyi ki yer aldık dediğimiz bir hadise. Geçiş sürecinin yol haritasında belirli ilkelerde mutabakata varılırsa bu oluşumun ittifak halinde gitmesinin yolunu açacaktır" dedi.

"Takvim açıklanana kadar konuşmayacağız"

Şahin, "Seçim Yasası’ndaki değişikliğin, Millet İttifakı içerisinde yer alıp almama kararlarını ne yönde etkileyeceği?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Anasaya’da değişiklik yapmazlarsa, madde 67’de bir ihdas olmazsa en erken seçimin önümüzdeki yılın Mart ve Nisan aylarında olacağını gösteriyor. Dolayısıyla seçimlere çok uzun bir süre var. Biz DEVA Partisi olarak milletin sağduyusuna güveniyoruz. Şu an için ittifakları konuşmuyoruz. Biz buna şu an doğmamış çocuğa don biçmek diyoruz. Henüz ortada seçim takvimi yok. Dolayısıyla seçim takvimi açıklanana kadar ittifak konuşmayacağız. 6’lı masaya otururken de seçim takvimi belli olmadan bu konuları konuşmanın kendileri açısından uygun olmayacağını vurguladıklarını hatırlatan Şahin, "Şunu net olarak söyleyeyim. Biz asla ve asla Cumhur İttifakı’nın yanında yer almayacağız. En büyük arzumuz, kendi amblemimizle seçime girmek" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün

Üstün'den "MHP sıfır çekebilir" iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de, düzenlemeyi, "İntikam yasası" sözleriyle değerlendirdi. Belediyeleri kaybeden iktidarın geçmişle hesaplaştığını öne süren Üstün, "Bir seçim önce kendisinin getirdiği ittifak yapısını yıkmak istiyor. Çünkü kendi ittifakının birinci olamayacağını düşünüyor" dedi. İktidarın y oranı düşük partilerin önünü kesmeyi amaçladığını belirten Üstün, şöyle devam etti: "Aslında burada mesele öyle bir dönecek ki, MHP’nin sıfır çekme ihtimali var. MHP şu anda yüzde 6’nın aşağısına düşmüş. Pazarlık edip de MHP’ye listelerinden vekil taahhüt etmemişlerse bu sistemle MHP sıfır çekebilir." Üstün, bu durumun gerçekleşme ihtimalini de şu sözlerle açıkladı: "Her ilin vekil sayısına göre ve oyların partilere dağılımına kendiliğinden doğal barajlar oluşur. Doğal sayının altında kalmışsanız, zaten ittifakın içinde olsanız da vekil çıkartamazsınız. MHP, AK Parti’nin listelerinden garanti vekil kurgusunu bir yere bağlamamışsa, MHP kaybeden olacaktır."

"Sadece ittifaka indirgemek istemiyoruz"

6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelmesinin iktidarı korkuttuğunu dile getiren Üstün de, Millet İttifakı’na katılım olup olmayacağı yönündeki soru üzerine şunları söyledi: "Biz bir günlük veya bir hamlelik parti kurmadık. Öncelikle kendi partimizin büyümesi için gayret ediyoruz. Diğer yerlerdeki iş birliklerimiz devam eder. İş birliğimizi sadece ittifaka indirgemek istemiyoruz. İktidarın hukuk dışı hamleleri karşısında mutlaka buna cevaplarımız olacaktır. Onların tuzağına düşmeyiz, biz işimize bakarız."

Eray Görgülü

©Deutsche Welle Türkçe