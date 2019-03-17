 Deutsche Bank′ta yeniden yapılanma kararı | EKONOMİ | DW | 24.07.2019

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EKONOMİ

Deutsche Bank'ta yeniden yapılanma kararı

Uzun yıllardır zarar eden Deutsche Bank’ta köklü yapısal değişikliklere gidiliyor. Banka yönetimi sonu gelmeyen krizi bitirmek için personel sayısının azaltılacağını duyurdu.

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Son yıllarda sürekli olumsuz mali bilançoları ile gündeme gelen Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, bu gidişatın önüne geçebilmek amacı ile yapısal değişiklik kararı aldı. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, son olarak 3,15 milyar Euro zarar açıklayan bankanın 2022 yılına dek sürecek bir yeniden yapılanma sürecine gireceğini açıkladı. Söz konusu restorasyon planına göre küresel çapta yaklaşık 18 bin Deutsche Bank kadrosu silinecek. Bunların ülkelere göre dağılımı ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı, ancak dünya genelinde personel sayısının 74 bine düşürülmesi öngörülüyor. Yeniden yapılandırma için gerekli olan masrafların yılın ikinci çeyreğinde işleme koyulacağını ifade eden Sewing, "Yapısal tadilatın getirdiği bu yük olmasa Deutsche Bank karda olurdu" dedi.

Deutsche Bank - Christian Sewing

Christian Sewing

Yapısal dönüşümün maliyeti 7,4 milyar Euro

Christian Sewing açıklamasında, Deutsche Bank'ın yapısal değişiklik için yapılan harcamalar çıkarıldığında 441 milyon Euro brüt karda olduğunu, vergilerin düşülmesinden sonra da net karın 231 milyon olarak kaydedildiğini ifade etti. Elde edilen bu karda Deutsche Bank bünyesindeki varlık yönetim iştiraki DWS'in büyük payı olduğunu belirten Sewing, bu şirketin kar oranını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 112 milyon Euro kazanç elde ettiğini duyurdu. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, bankanın milyarlarca Euro zarar etmesine neden olan yatırım bankacılığı faaliyetlerinin azaltılacağını ve söz konusu yapısal değişiklikler için gerekli olan 7,4 milyar Euroluk kaynağın kendi varlıklarından temin edileceğini vurguladı.

Girişim bankacılığına ağırlık verilecek

Diğer yandan Deutsche Bank, Sewing'in dile getirdiği verilere göre, çekilme kararı aldığı dünya borsalarında üçte bir oranında büyük bir kayıp yaşadı. Ancak bankanın şahsi ve kurumsal müşterileri üzerinden yaptığı işlemlerle, varlık yönetimi hizmetleri üzerinden, 2018 yılına kıyasla daha düşük olmakla beraber, önemli miktarda gelir elde ettiği belirtiliyor. Üç yıl üst üste zarar ettikten sonra 2018'de az miktarda kar açıklayan Deutsche Bank'ın 2019'u da büyük bir kayıpla bitirmesi bekleniyor. Christian Sewing, planlanan yapısal dönüşümün ardından hedeflerinin, KOBİ'lere, aile şirketlerine ve çok uluslu şirketlere destek olacak girişim bankacılığına ağırlık vermek olduğunu bildirdi.

dpa / ET, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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