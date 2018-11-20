Deutsche Bank'a kara para aklama operasyonu

Almanya'da bankacılık devi Deutsche Bank'ın genel merkezine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi. Sabah saatlerinde harekete geçen Frankfurt Savcılığı’ndan 170 yetkili, bankanın merkez binasında arama yapmaya başladı. Frankfurt'ta, Eschborn'da ve Gross-Umstadt'ta Deutsche Bank'a ait altı noktada arama yapıldığı açıklandı.

Frankfurt Savcılığı soruşturmanın 50 ile 46 yaşları arasındaki iki Deutsche Bank çalışanı üzerinde yoğunlaştığını duyurdu. İsmi açıklanmayan çok sayıda üst düzey banka çalışanının da parçası olduğu soruşturmada bankacılar, vergi kaçıran offshore şirketlerin şüpheli kara para aklama işlemlerini bildirmemekle suçlanıyor. Savcılık, yasadışı faaliyete işaret edecek kadar delil olmasına rağmen bu işlemlerin bildirilmediğini vurguluyor.

Deutsche Bank'a yönelik operasyonun arkasında Panama Belgeleri olarak bilinen vergi cenneti ülkelerdeki hesapları ifşa eden gizli dokümanlar yatıyor. Deutsche Bank, 2016 yılında sızdırılan belgelerde adı geçen kurumlar arasında yer alıyordu.

Yeniden yapılandırma sürecinde olan ve 2019'a kadar 7 binden fazla çalışanının işine son vermeye hazırlanan Deustche Bank'a yönelik operasyon, bankanın hisselerinin düşmesine neden oldu. Öğle saati itibariyle Alman bankasının hisseleri yüzde 2.7 değer kaybederek, 8.36 eurodan işlem görüyor.

DW,AFP,dpa/ÖA,GA

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