 Deutsche Bank Trump’ın mali bilgilerini savcılığa iletti | DÜNYA | DW | 25.04.2019

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DÜNYA

Deutsche Bank Trump’ın mali bilgilerini savcılığa iletti

Yıllarca Trump ve şirketlerinin en büyük kreditörlerinden biri olan Deutsche Bank, New York Başsavcılığı’nın talebi üzerine başkanın mali bilgilerini ABD'li yetkililerle paylaştı.

USA Atlanta Donald Trump beim Rx Drug Abuse & Heroin Summit (Reuters/L. Millis)

Deutsche Bank'ın Trump ve şirketlerine toplam 2 milyar dolarlık kredi verdiği belirtiliyor.

Deutsche Bank'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın mali belgelerini New York'taki yetkililerle paylaştığı bildirildi.

Geçen Mart ayında New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'tan Trump Organization'a verilen kredilerin dökümünü talep etmiş, banka, "Yetkili otoritelerle işbirliğine hazır olduklarını" açıklamıştı.

CNN, bankanın Washington DC, Miami, ve Chicago'daki Trump otelleri ve 2014'te Buffalo Bills futbol takımını satın alma girişiminin finansmanına ilişkin belgeleri ve e-postaları savcılıkla paylaştığını bildirdi.

Trump ve ailesine ait şirketlerin en büyük finansörlerden biri olan Deutsche Bank'ın Trump'a ve şirketlerine toplam 2 milyar dolarlık kredi verdiği belirtilmişti.

Banka 2017'de başkanlık görevine başlamasının ardından Trump'a kredi vermeyi kesmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi aralarında Deutsche Bank'ın da bulunduğu bankalardan Trump'ın iş anlaşmaları ve Rusya'yla ilişkilendirilen olası bir para aklama vakasına yönelik soruşturma kapsamında bilgi talep etmişti.

Yılbaşından bu yana çoğunluğunu Demokratların oluşturduğu Temsilciler Meclisi, ABD başkanının mali ilişkilerine yönelik daha fazla bilgi toplamak istiyor.

Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi de Trump'ın vergi beyannamelerine ulaşmaya çalışıyor. Beyaz Saray, dün itibarıyla Trump'ın son altı yıla ait vergi beyannamelerini ibraz etmesini talep eden Temsilciler Meclisi'nin verdiği ikinci mühleti de doldurdu.

Trump, Milli Gelirler İdaresi'nin denetimi altında olduğu sürece vergi beyannamelerini paylaşmayı reddediyor.

DW, dpa / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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