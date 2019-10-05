 Deutsche Bank üçüncü çeyreği zararla kapattı | EKONOMİ | DW | 30.10.2019

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EKONOMİ

Deutsche Bank üçüncü çeyreği zararla kapattı

Temmuz ayında yeniden yapılanma kararı alan Deutsche Bank, üçüncü çeyreği 832 milyon euro zararla kapattı. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sewing, zararın yeniden yapılanma kararına bağlı olduğuna işaret etti.

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Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank'taki yeniden yapılanma üçüncü çeyrekte de zarar etmesine yol açtı. Frankfurt merkezli bankadan bugün yapılan açıklamada, bankanın üçüncü çeyreği 832 milyon euro zararla kapatıldığı belirtildi. Bankanın hissedarlarının kaybının ise 942 milyon euro olduğu kaydedildi.

Temmuz-Eylül arasındaki dönemde bankanın net geliri beklentilerin aksine bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşerek 5 milyar 300 milyon euro olarak kaydedildi.

Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, bankadaki zararın yeniden yapılanmaya bağlı olduğunu ifade etti. Deutsche Bank, Temmuz ayının başında yaklaşık 7 milyar euroya mal olacak ve 2022 yılına kadar sürecek yeniden yapılanma kararı almıştı. Bu kapsamda, dünya çapında 18 bin kadronun kapatılması planlanıyor.

Sewing bankadaki yeniden yapılanmaya işaret ederek, "Böylesine radikal bir dönüşümün yaşandığı bir dönemde normal olan huzursuzluğa rağmen, düşük faiz düzeyine rağmen, ana bankacılıkta verimli bir çalışma gerçekleştirdiğini” söyledi. Banka, ana işlemlerde ise 353 milyon euro kâr sağladı. Ancak, Deutsche Bank'ın faaliyet gösterdiği alanlarda elde ettiği kâr geçen yılın aynı dönemine oranla daha düşük kaldı.

Bankanın finans yöneticisi James von Moltke, yeniden yapılanmaya rağmen 2020 yılında yeniden kâr elde etmeyi umduğuna işaret ederek, gelecek yıl daha dengeli sonuçlar sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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