Deutsche Bank'ın hisselerinde sert düşüş

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde son üç yılın en keskin değer kaybı yaşandı. ABD piyasalarında yaşanan gelişmeler sonrası bankacılık krizinin büyüyeceğine ilişkin endişeler artmıştı.

ABD'de iki bankanın iflas etmesinin ardından Berlin'den de piyasalarda huzursuzluğa neden olan haberler geliyor. Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın hisseleri yüzde 14,9 değer kaybederek 7,95 euroya gerilediği belirtildi. Böylece bankanın hisselerinde korona pandemisinin başladığı 2020 Mart’ından bu yana kaydedilen en keskin düşüş yaşanmış oldu.

Yaklaşık iki hafta önce Silicon Valley Bank'ın batması ve bankacılık krizinin patlak vermesiyle Deutsche Bank’ın hisselerinde yaklaşık yüzde 30’luk bir değer kaybı kaydedildi. Bu kaybın 7 milyar euroluk borsa değerine eşit bir kayıp olduğu belirtildi. Deutsche Bank’ın güncel piyasa değeri ise 16 milyar 500 milyon euro civarında.

Hafta kapanışında huzursuzluk yaratan en büyük etkenin, bankanın kredi temerrüt takasının (CDS) hızla yükselmesi olduğu belirtildi. 10 milyon euroluk bir paket için S&P Market Intelligence verilerine göre, Cuma günü 200 bin euro ödenmesi gerekirken bu miktar çarşamba günü sadece 142 bin euroydu. Finans uzmanlarına göre bankanın direnme kabiliyeti hala yüksek.

Dax’ta düşüş

Son dönemde bir toparlanma görülen Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olan Alman Birleşik Borsa Endeksi’nin (Dax), 15 bin puanın altına düştüğü belirtildi. Cuma günü öğlen saatlerine doğru, yüzde 2,05’lik bir düşüşün gözlemlenlendiği endeks, Ocak ayının ilk haftasından bu yana görülen en düşük değere gerileyerek 14.898.65 puana düştü. Orta ölçekli hisse senetlerinin yer aldığı MDax ise Cuma günü 2,63’lük bir düşüşle 26.547.39 puana geriledi.

Endişe verici gelişmeler

ABD’de de Cuma günü özellikle ülkenin en önemli hisse endekslerinden sayılan Dow Jones Endeksi güne zararla başladı.

ABD’de Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflası ve İsviçre bankası Credit Suisse’in rakibi UBS tarafından devralınması sonrası bankacılık krizinin büyüyeceğine ilişkin endişeler artmıştı.

DW,Reuters,dpa/SÖ,EC

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