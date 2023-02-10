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Wunstorf askeri havalimanından deprem yardımları A400M tipi uçaklarla sevkediliyorFotoğraf: Axel Heimken/AFP/Getty Images
FelaketAlmanya

Deprem yardımları: Almanya'dan dört uçak daha geliyor

51 dakika önce

Almanya içişleri ve savunma bakanları, Türkiye'ye deprem yardımlarının gönderildiği askeri havaalanını ziyaret ederek, "Türkiye'nin yanındayız" mesajı verdi. Cuma günü Türkiye'ye dört uçak daha havalandı.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'ye deprem yardımlarının gönderildiği Wunstorf askeri havaalanını ziyaret ederek yardım sevkiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.

Perşembe günü Türkiye'ye gönderilen ve toplam 50 tonluk yardım malzemesi taşıyan üç uçağın ardından bugün de 40 tonu aşkın malzeme taşıyan üç uçağın planlandığı bildirildi.

Savunma Bakanı Pistorius, Kahramanmaraş depremlerini "korkunç bir doğal afet" diye nitelendirerek yardım sevkiyatlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve "gerektiği sürece uçuşların sürdürüleceğini" söyledi. Şimdiye kadar Türkiye'ye gönderilen uçaklarda ağırlıklı olarak çadır, yatak, uyku tulumu, battaniye, ısıtıcı ve jeneratör gibi cihaz ve malzemeler bulunuyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius
Boris PistoriusFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Türkiye'nin yanındayız"

İçişleri Bakanı Faeser de deprem bölgelerinden gelen görüntülerin kendilerini derinden sarstığını belirterek Türkiye ve Suriye'de 20 bini aşkın ölümle "felaketin akıl almaz bir boyut aldığını" söyledi. Alman Teknik Yardım Kurumu (THW) ile Alman ordusuna yardım sevkiyatlarındaki hızlı ve etkili iş birliği için teşekkür eden Faeser, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Soylu'nun Almanya'dan gelen yardımlarla ilgili teşekkür ettiğini iletti. Faeser, "Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Nancy FaeserFotoğraf: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Almanya'da yaşayan ve deprem bölgesinde akrabaları ya da bağlantıları bulunan insanların yardım için çabalarını öven Faeser, toplanan yardımların boyutu ve organizasyonunun kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Lufthansa da uçak gönderdi

Lufthansa Cargo'dan yapılan açıklamada da, Cuma günü başta kışlık giyecek, battaniye, gıda malzemesi ve hijyen malzemeleri olmak üzere deprem bölgesinde en acil ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan bir uçağın Frankfurt'tan Antalya'ya havalandığı bildirildi.

Şirket, malzemelerin Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerindeki Türk dernekleri, şirketler ve Lufthansa Cargo çalışanları tarafından bağışlandığını belirtti.

 

AFP,dpa / BK,ET

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