Deprem yardımı: NATO Türkiye'ye bin konteyner gönderiyor

NATO, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaklaşık 4 bin kişiye geçici barınma sağlaması amaçlanan bin konteynerin Türkiye'ye sevkiyatını başlattı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 600 konteyneri taşıyan ilk ticari gemi 19 Şubat'ta İtalya'nın Taranto limanından ayrıldı.

Açıklamada, "sevkiyatın, depremlerden etkilenen en az 4 bin kişiye geçici barınma sağlanması amacıyla NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı arasındaki koordinasyon sonucunda" gerçekleştirildiği belirtildi.

Taranto limanındaki NATO görevlileri Fotoğraf: JFC Naples/NATO

NATO, konteynerlerin gelecek hafta İskenderun'a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Ekipmanların indirilip bölgeye ulaştırılmasının ardından da kampın kurulmasına başlanması planlanıyor.

Açıklamada ayrıca, NATO'nun Pakistan'dan Türkiye'ye hava yoluyla çadır ulaştırılması için yürütülen çalışmaları da koordine ettiği aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen Perşembe günü başkent Ankara ve deprem bölgesini ziyaret etmişti. NATO Genel Sekreteri Ankara'da yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Türkiye'ye "on binlerce çadır" gönderileceğini söylemişti.

DW/CÖ,BÖ