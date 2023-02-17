Almanya'dan Türkiye'ye hava köprüsü kuruldu

Almanya'da 5 şirket Türkiye'ye yardım malzemesi taşımak amacıyla bir hava köprüsü kurdu. Yardımseverler 20 kiloya kadar malzemeyi Almanya'dan Türkiye'ye ücretsiz olarak gönderebilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan Türkiye'ye uluslararası yardımlar sürüyor. Bu bağlamda Almanya'da hava ve kara taşımacılığı ile lojistik alanlarında faaliyet gösteren 5 büyük şirket, toplanan yardımları afetzedelere ulaştırmak amacıyla Almanya ile Türkiye arasında bir hava köprüsü oluşturdu.

Afet yardımlarının ulaştırılması için işbirliğine giden SunExpress Airlines, DPD, FIEGE, time:matters ve Lufthansa Cargo şirketlerinden yapılan açıklamada oluşturulan hava köprüsü ile ihtiyaç sahipleri için Almanya'da vatandaşların bağışlayacağı yardım malzemelerinin ücretsiz olarak taşınacağı belirtildi.

Beş şirketin ortak yaptığı yazılı açıklamada bin ton malzemenin taşınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haftada iki uçak kalkacak

Yapılan açıklamada SunExpress'in 20 Şubat'tan itibaren haftada iki kez, Pazartesi ve Salı günleri Frankfurt'tan Antalya'ya salt yardım taşıma amacıyla düzenli kargo uçuşları gerçekleştireceği belirtildi. Şirket ayrıca Frankfurt'tan Antalya'ya günlük düzenlediği charter uçuşlarında da yardım malzelerini taşıyacak. Bunun için ilgili makamlardan gereken özel izinlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada hava köprüsünün işleyişi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Yardımseverler 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren Almanya genelinde 7 bin 500 noktada hizmet veren kargo şirketi DPD- Shop'lara en fazla 20 kilo ağırlığındaki yardım malzemelerini teslim edilebilecek. Burada toplanan eşyalar lojistik şirketi time:matters'in koordinasyonunda nakliye şirketleri FİEGE aracılığıyla Lufthansa Cargo'ya iletilecek. Daha sonra SunExpress malzemeleri Frankfurt havalimanından Antalya havalimanına taşıyacak. Malzemeler burada AFAD ile Çelebi ve DSV şirketleri tarafından afet bölgelerine nakledilecek.

Türkiye'ye gönderilecek yardım paketlerinin üzerine yapıştırılması gereken etiketler www.wir-helfen-gemeinsam.de adresinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Aynı sitede güncel ihtiyaç duyulan malzemelerin bir listesi de yayınlanacak.

DW/TY,EC