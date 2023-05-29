Deprem bölgesinde hangi aday ne kadar oy aldı?

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda deprem bölgesinde sandığa gitme oranlarında düşüş yaşandı. Seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde oylarını artırdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 11 ilden 4'ünde oyu düştü.

DW Türkçe, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları üzerinden deprem bölgesine mercek tuttu. Buna göre, 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı 11 kentte ortalama yüzde 84,67 olmuştu. 28 Mayıs seçimlerinde ise seçime katılım oranı yüzde 81,32'ye düştü. Her iki oran da Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Erdoğan deprem bölgesindeki oyu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Diyarbakır dışındaki 9 ilde ilk sırada seçimi tamamladı. Kılıçdaroğlu ise geçen seçimde ilk sırada yer aldığı Hatay'ı bu sefer Erdoğan'a kaptırdı. 28 Mayıs'ta Hatay'da Kılıçdaroğlu 9 bin 549, Erdoğan 12 bin 423 oy artışı sağladı.

11 ilin tamamında oylarını artıran Erdoğan, toplam 79 bin 462 yeni oy kazandı. Erdoğan, özellikle depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oy rekoru kırdı. 2018'teki seçimde yüzde 74,4 oranında oy alan Erdoğan'ın oyu, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 71,88'e düşmüştü. Ancak Erdoğan, 28 Mayıs'ta bu oy oranını 14 Mayıs'a göre yüzde 3,89 oranında artırarak yüzde 75,77'ye ulaştı. Bu kentte Erdoğan, 15 bin 504 yeni oy aldı.

Osmaniye'deki oy oranı da yüzde 3,89 arttı. Erdoğan'ın Osmaniye'den sonra en fazla oy artışı Kilis'te kaydedildi. 14 Mayıs'ta yüzde 65.55 oranında oy alan Erdoğan, bu sayıyı yüzde 4,44 oranında artırarak yüzde 69,99'a ulaştı.

Gaziantep'te oylarını 13 bin 144 yükselten Erdoğan, yüzde 62,72 oy oranı aldı. Yine Malatya'da Erdoğan'ın oy oranı yüzde 2,57 oy artışıyla yüzde 71,96'ya çıktı. Elazığ'da da oy artış oranı yüzde 3,1 oldu. Böylece bu kentte oy oranı yüzde 70,27'e yükseldi.

Kılıçdaroğlu, 4 ilde 83 bin oy kaybetti

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, 11 kentin 7'sinde oylarını artırırken, 4'ünde ise oy düşüşü yaşadı. Ancak Diyarbakır ve Adana dışında diğer 9 ilde Erdoğan'ı geçemedi.

Kılıçdaroğlu'nun oyları 7 ilde 55 bin 342 arttı. Oransal olarak en fazla Adana'da oylar artırıldı. Burada 23 bin 494 yeni oy ve yüzde 3,16'lık bir oy artışı oldu. Osmaniye'de Kılıçdaroğlu, yüzde 3,06 oranında oy artışı sağladı, 6 bin 673 yeni oy aldı. Erdoğan ise 6 bin 13 yeni oy aldı. Sinan Oğan'a geçen seçimde verilen 21 bin oyun yarısı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında paylaşılırken, diğer yarısının sandığa gitmediği görüldü.

CHP lideri Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 14 Mayıs'a göre 83 bin oy 652 kaybetti. Gaziantep'teki oy oranı düşüşü yüzde 2,63 oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa'nın aynı zamanda yoğun sığınmacı nüfusuna sahip olmasına ve Kılıçdaroğlu'nun bunları geri göndereceği söylemine karşın CHP liderinin oy kaybı yaşaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun oyları, Diyarbakır'da 41 bin 715, Şanlıurfa'da 22 bin 374, Gaziantep'te ise 17 bin 774 azaldı.

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