 Deniz Yücel duruşmasından karar çıkmadı | TÜRKİYE | DW | 24.06.2020

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TÜRKİYE

Deniz Yücel duruşmasından karar çıkmadı

Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel davasında karar beklenen duruşma 16 Temmuz'a ertelendi. AYM, bir yıl tutuklu kalan Yücel için hak ihlali kararı vermişti.

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Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında beklenenin aksine karar çıkmadı.

Yücel'in savunmanlığını üstlenen MLSA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada sonraki duruşmanın 16 Temmuz'da görüleceği bildirildi.

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok'un, esasa ilişkin savunmasında soruşturma aşamasındaki hukuksuzluklara, iddianamedeki eksikliklere ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) Yücel’in haklarının ihlal edildiğine yönelik kararına değindiği bildirildi.

14 Şubat 2017'de kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat 2017'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yücel, Silivri Cezaevi’ndeki bir yıllık tutukluluğunun ardından 16 Şubat 2018'de İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş ve Almanya'ya dönmüştü.

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AYM'den hak ihlali kararı çıkmıştı

Anayasa Mahkemesi, 2019 yılı Haziran ayında Yücel'in başvurusunu karara bağlayarak bir yıl boyunca Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel'in hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şubat ayındaki duruşmada savcılık 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteminde bulunmuştu. Duruşma sonrasında Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "suçlamaların mahiyeti ve orantılılığının şüpheli göründüğü ve davanın çok uzadığı" belirtilerek "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep edilmişti.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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