Deniz Yücel davası: Berlin'den "hukuk devletine uygun" yargılama talebi

Gazeteci Deniz Yücel hakkında savcının 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemesi üzerine Berlin’den bir açıklama yapıldı. Alman hükümeti Türkiye'den "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep etti.
Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel hakkında istenen cezanın belli olması üzerine bugün Berlin’den bir açıklama yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, davayla ilgili olarak hükümetin "hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama" talep ettiğini söyledi.
Sözcü ayrıca Yücel'e yöneltilen "suçlamaların mahiyeti ve orantılılığının şüpheli göründüğünü ve davanın çok uzadığını" ifade etti. Türkiye'de Alman vatandaşlarının yargılandığı diğer davalarda da benzer bir durumun görüldüğünü sözlerine ekledi.
Deniz Yücel davasıyla ilgili olarak Ankara ile temasların sürdüğünü söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Arkasını bırakmayacağız" diye konuştu.
Sözcü ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'de Alman vatandaşlarının yargılandığı tüm davaların bir an evvel sonuca kavuşturulması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Bunun gerçekleşmemesinin Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine engel olduğunu kaydetti.
Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada dün savcılık 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteminde bulunmuştu.
Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından sözkonusu suçlamalardan tutuklanmıştı.
Silivri Cezaevinde yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, toplam 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.
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Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de bir yıl boyunca tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel'in başvurusunu karara bağladı. AYM, hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. (28.06.2019)
Gazeteci Deniz Yücel, Türkiye'de yargılandığı davada savunmasını Almanya'da yaptı. Yücel tutuklu kaldığı sürede yaşadıklarını anlattığı savunmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluğunda işkence gördüğünü" söyledi. (10.05.2019)