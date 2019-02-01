 Deniz Yücel: Bir gün yeniden Türkiye′de haber yapmak istiyorum | ALMANYA | DW | 14.02.2019

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ALMANYA

Deniz Yücel: Bir gün yeniden Türkiye'de haber yapmak istiyorum

Türkiye'de bir yılı aşkın süre tutuklu kalan gazeteci Yücel, Die Welt’teki yazısında kendisine destek verenlere teşekkür etti. Gazeteci, yaşadıklarını anlattığı kitabını bitirdikten sonra mesleğine döneceğini belirtti.

Gazeteci Deniz Yücel

Gazeteci Deniz Yücel

Bir yıl önce Türkiye'de serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel, tutuklanışının yıl dönümünde Die Welt gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Okuyucularına göstermiş oldukları destek için tekrar teşekkür eden Yücel, mektupta serbest bırakılmasından bu yana neler yaptığına da yer verdi.

Serbest bırakılmasının ardından yaşadıklarını anlattığı kitabı üzerinde çalıştığını belirten Yücel,  "böylece hayatımın bu evresiyle vedalaşmak istiyorum” dedi.

Kitabı tamamladıktan sonra gazeteci olarak tekrar haber yapmaya devam etmek istediğini dile getiren Yücel "belki dünyanın başka bir yerinden belki de, serbest bırakılışımın, temel hak ihlalleri konusunda bir iyileşme işareti olmadığı Türkiye'den” ifadesini kullandı. 

Serbest bırakıldıktan sonraki aylarda ağır hasta olan babasının yanında geçirdiğini paylaşan Yücel "kolay olmadı ama en azından yanındaydım. Tutsaklığımın birkaç ay daha uzun sürmesi durumunda yaşanabilecekleri düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

Hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açılan dava devam eden Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'den, 16 Şubat 2018'e kadar Silivri cezaevinde kalmıştı.

16 Şubat'ta tahliyesine karar verilen Yücel, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmaması nedeniyle Türkiye'den ayrlmıştı. Yücel'in hakkında iddianame hazırlanmadan aylarca tutuklu kalması uluslararası tepkilere ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. Yücel'in İstanbul'da yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan'da.

DW,dpa/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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