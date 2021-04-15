Dendias: Yunanistan Türkiye ile olumlu ilişkiler arayışında

Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaşadığı gerginliğin ardından konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile "olumlu" ilişkiler kurma arzusunda olduklarını söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Perşembe günü yaşadıkları gerginliğe rağmen Atina'nın Ankara ile "olumlu" ilişkiler geliştirme arayışında olduğunu söyledi.
Dendias, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da kendine ait görüşleri var. Bunlar birçoğunuz da izlediği basın toplantısında açıkça ortaya kondu" ifadesini kullandı.
Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarının katıldığı ortak basın toplantısında konuşan Dendias, "Ancak Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki Yunan hükümetinin ekonomik ve ticari ilişkiler başlatmak istediği Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturma konusundaki kararlılığının da altını çizmek isterim" diye ekledi.
Dendias, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Yunanistan'ın başkenti Atina'ya davet etmiş olduğunu da belirtti.
Dendias ile Çavuşoğlu arasındaki tartışma, Ankara'da iki bakanın ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında kameralara yansımıştı.
Basın toplantısında tansiyon Türkiye'nin Libya ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki anlaşması nedeniyle yükselmişti.
Söz konusu mutabakat muhtırasının Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu savunan Dendias, Ankara'yı Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle suçlayıp Yunanistan'ın "savaş tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.
"Gerginliği sürdürürseniz, biz de sürdürürüz" yanıtını veren ve Batı Trakya'daki Türk azınlıktan "Müslüman azınlık" diye söz edilmesini eleştiren Çavuşoğlu ise Ankara’ya yönelik "Suriyeli göçmenleri kullanıyorsunuz" suçlamalarını da gündeme taşıyarak Yunanistan'ın Ege'de sığınmacıları "denize attığını" ifade etmişti.
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Ankara ile Atina, pozitif gündem yaratmak isterken kendilerini kameralar önünde kavga ederken buldu. Türk ve Yunan uzmanlara göre bu kavganın nedeni Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması.
Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında tansiyon yükseldi. Çavuşoğlu ve Dendias egemenlik hakları konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.