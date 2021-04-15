Dendias: Yunanistan Türkiye ile olumlu ilişkiler arayışında

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Perşembe günü yaşadıkları gerginliğe rağmen Atina'nın Ankara ile "olumlu" ilişkiler geliştirme arayışında olduğunu söyledi.

Dendias, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yaptığı açıklamada, "Her iki tarafın da kendine ait görüşleri var. Bunlar birçoğunuz da izlediği basın toplantısında açıkça ortaya kondu" ifadesini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarının katıldığı ortak basın toplantısında konuşan Dendias, "Ancak Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki Yunan hükümetinin ekonomik ve ticari ilişkiler başlatmak istediği Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturma konusundaki kararlılığının da altını çizmek isterim" diye ekledi.

Dendias, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Yunanistan'ın başkenti Atina'ya davet etmiş olduğunu da belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu

Ankara'daki gergin basın toplantısı

Dendias ile Çavuşoğlu arasındaki tartışma, Ankara'da iki bakanın ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında kameralara yansımıştı.

Basın toplantısında tansiyon Türkiye'nin Libya ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki anlaşması nedeniyle yükselmişti.

Söz konusu mutabakat muhtırasının Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu savunan Dendias, Ankara'yı Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle suçlayıp Yunanistan'ın "savaş tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.

"Gerginliği sürdürürseniz, biz de sürdürürüz" yanıtını veren ve Batı Trakya'daki Türk azınlıktan "Müslüman azınlık" diye söz edilmesini eleştiren Çavuşoğlu ise Ankara’ya yönelik "Suriyeli göçmenleri kullanıyorsunuz" suçlamalarını da gündeme taşıyarak Yunanistan'ın Ege'de sığınmacıları "denize attığını" ifade etmişti.

DW,rtr/CÖ,SSB

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