Demokratlar ara seçimlerde Senato'da kontrolü korudu

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde, kilit eyaletlerden biri olan Nevada'yı Demokratlar'ın kazandığı duyuruldu. Böylece Senato'da 50'ye 50 eşitlik sağlanmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından, iktidardaki Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı sorusu yanıtını buldu. ABD medyası, oy sayımının hâlâ tamamlanmadığı Nevada eyaletini, Demokratların adayı Catherine Cortez Masto'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Cumhuriyetçi Adam Laxalt'ı az farkla geçerek kazandığını duyurdu.

Bu sonuçla birlikte 100 sandalyeli Senato'da, seçimlerden önce olduğu gibi 50 senatör çıkaran Demokratlar, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu Cumhuriyetçiler karşısında kaybetmemiş oldu. Zira Senato'daki oylamalarda eşitlik sağlandığı durumlarda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici oluyor.

Oy sayımının devam ettiği Temsilciler Meclisi'nde ise beklenti Cumhuriyetçilerin az farkla da olsa, üstünlüğü ele geçireceği yönünde. Ancak seçimlerden önce ABD medyası ve kamuoyunda beklenen Cumhuriyeçilerin ezici bir üstünlükle Senato ve Temsilciler Meclisi'ni kazanacağı yönündeki öngörü gerçekleşmedi.

Biden sonuçtan mutlu

Nevada'dan gelen haberler Biden'ı memnun etti Fotoğraf: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

ASEAN Zirvesi için Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Nevada'dan gelen haber üzerine yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki iki yıl için heyecanlıyım" dedi. Pazartesi günü, Endonezya'da yapılacak olan G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Biden, seçim sonuçlarına atıfta bulunarak, "Bu görüşmeye güçlenmiş olarak gireceğimi biliyorum" ifadesini kullandı.

Nevada eyaletini kazanan Catherine Cortez Masto'yu telefonla arayarak kutlayan Biden, şimdi tüm gözlerin, seçimlerin 6 Aralık'ta yineleneceği Georgia eyaletine çevrildiğini belirtti. Demokratlar bu eyaleti de kazanırsa, Senato'daki durumu 51'e 49 kendi lehlerine çevirmiş olacak.

Reuters,AFP / ET,HT