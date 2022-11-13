  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Nevada'dan Senato'ya seçilen Catherine Cortez Masto ve Nevada Valisi Steve Sisolak - (08.11.2022 - Las Vegas)
Nevada'dan Senato'ya seçilen Catherine Cortez Masto ve Nevada Valisi Steve SisolakFotoğraf: Anna Moneymaker/Getty Images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Demokratlar ara seçimlerde Senato'da kontrolü korudu

2 saat önce

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde, kilit eyaletlerden biri olan Nevada'yı Demokratlar'ın kazandığı duyuruldu. Böylece Senato'da 50'ye 50 eşitlik sağlanmış oldu.

https://p.dw.com/p/4JRgu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından, iktidardaki Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı sorusu yanıtını buldu. ABD medyası, oy sayımının hâlâ tamamlanmadığı Nevada eyaletini, Demokratların adayı Catherine Cortez Masto'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Cumhuriyetçi Adam Laxalt'ı az farkla geçerek kazandığını duyurdu.

Bu sonuçla birlikte 100 sandalyeli Senato'da, seçimlerden önce olduğu gibi 50 senatör çıkaran Demokratlar, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu Cumhuriyetçiler karşısında kaybetmemiş oldu. Zira Senato'daki oylamalarda eşitlik sağlandığı durumlarda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici oluyor.

Oy sayımının devam ettiği Temsilciler Meclisi'nde ise beklenti Cumhuriyetçilerin az farkla da olsa, üstünlüğü ele geçireceği yönünde. Ancak seçimlerden önce ABD medyası ve kamuoyunda beklenen Cumhuriyeçilerin ezici bir üstünlükle Senato ve Temsilciler Meclisi'ni kazanacağı yönündeki öngörü gerçekleşmedi.

Biden sonuçtan mutlu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden - (13.11.2022 - Punom Pen)
Nevada'dan gelen haberler Biden'ı memnun ettiFotoğraf: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

ASEAN Zirvesi için Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Nevada'dan gelen haber üzerine yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki iki yıl için heyecanlıyım" dedi. Pazartesi günü, Endonezya'da yapılacak olan G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Biden, seçim sonuçlarına atıfta bulunarak, "Bu görüşmeye güçlenmiş olarak gireceğimi biliyorum" ifadesini kullandı.

Nevada eyaletini kazanan Catherine Cortez Masto'yu telefonla arayarak kutlayan Biden, şimdi tüm gözlerin, seçimlerin 6 Aralık'ta yineleneceği Georgia eyaletine çevrildiğini belirtti. Demokratlar bu eyaleti de kazanırsa, Senato'daki durumu 51'e 49 kendi lehlerine çevirmiş olacak.

Reuters,AFP / ET,HT

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Zorunlu din dersine karşı kampanya başlatıldı

İnanç3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Radikalleşen iklim eylemleri cezalandırılmalı mı?

Radikalleşen iklim eylemleri cezalandırılmalı mı?

Politika1 saat önce
Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Rehden kentindeki ünlü turbalık alan

Alman hükümetinden turbalıkları koruma stratejisi

Alman hükümetinden turbalıkları koruma stratejisi

İklim19 saat önce
Ukrazna"nin baökentä Kiev'de elektrik kesintisi (06.11.2022)

Kiev genel bir kesintiye nasıl hazırlanıyor?

Kiev genel bir kesintiye nasıl hazırlanıyor?

Politika21 saat önce
Altılı Masa'nın liderleri Ankara'da bir araya geldi - (02.10.2022)

Altılı masada "BTP'ye hayır" eğilimi

Altılı masada "BTP'ye hayır" eğilimi

Politika23 saat önce

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hukuk ve Adalet12 Kasım 2022
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Politika11 Kasım 2022
Ana sayfaya dön