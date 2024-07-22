Demokrat Partili siyasetçilerden Kamala Harris'e destek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazar günü başkanlık yarışından çekileceğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini duyurmasının ardından Harris'e kısa süre içerisinde destek yağdı.

Harris de Biden’ın kendisine verdiği destekle ilgili "Amerikan halkı adına, Joe Biden'a ABD Başkanı olarak üstlendiği olağanüstü liderlik ve ülkemize onlarca yıl boyunca yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Başkan'ın desteğini almış olmaktan onur duyuyorum ve niyetim, bu adaylığı hak etmek ve kazanmaktır. Demokrat Parti'yi ve ülkemizi birleştirmek ve Donald Trump'ı mağlup etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"Harris'in kazanması için her şeyimizi vermeliyiz"

Harris'in adaylığına, çok sayıda üst düzey Demokrat Parti üyesi vali, kongre üyesi ve siyasetçiden destek geldi.

Eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton yaptıkları ortak açıklamada, "Başkan Biden'a Başkan Yardımcısı Harris'e destek verme konusunda katılmaktan onur duyuyoruz ve onu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Clinton çifti sözlerini "Şimdi onu seçmek için her şeyimizle mücadele etmenin zamanıdır. Amerika'nın geleceği buna bağlıdır" diye sürdürdü.

Demokrat Parti'nin popüler siyasetçilerinden olan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sert. Korkusuz. İnatçı. Demokrasimiz ve geleceğimizin tehlikede olduğu günlerde, Donald Trump'ın karanlık vizyonuna karşı davayı savunabilecek ve ülkemizi daha sağlıklı bir yöne yöneltebilecek, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten daha iyi bir aday yok" ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminde yer alan Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise "Şimdi Kamala Harris, meşaleyi devralmak, Donald Trump'ı yenmek ve Joe Biden'ın halefi olmak için doğru kişidir. Onun olağanüstü liderliğini yakından gördüm, kendisiyle 2020 seçim kampanya sürecinde ve bunun ardından tarihi bir verimliliğe sahip Biden-Harris yönetiminde birlikte çalıştım. Amerika'yı müstakbel başkanımız olarak geleceğe taşımasını sağlayacak bu seçimi kazanması için kendisine elimden gelen tüm desteği vereceğim" diye konuştu.

Partinin sol kanadını temsil eden Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yaptığı X paylaşımında, "Kamala Harris, ABD'nin bir sonraki başkanı olacak. Kasım'da sandıktan zaferle çıkması için kendisine tam destek vereceğime söz veriyorum. Şimdi Donald Trump ve Amerikan demokrasisine yönelik tehdidi mağlup etmek için partimiz ve ülkemizi hızlıca bir araya getirmek her zamankinden daha fazla hayati önem taşıyor. Haydi işe koyulalım" dedi.

ABD'nin 50 eyaletinin Demokrat Parti teşkilat başkanı da Harris'e destek verdiklerini duyurdu. Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ve North Carolina Valisi Roy Cooper'dan da 59 yaşındaki Harris'e destek geldi.

Eski Dışişleri Bakanı John Kerry de Harris'e destek vereceğini ilan ederek "İyi bir vicdana sahip vatandaşların hiçbiri kenarda kalmamalıdır" sözleriyle herkesi kendisine destek vermeye çağırdı.

Obama temkinli

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama ise Biden'ın kararını memnuniyetle karşıladıkları bir mesaj yayınlarken söz konusu mesajda Kamala Harris'in adını anmadı.

Harris'e milyonlarca dolarlık destek

Harris kampanyasına yapılan bağışlar, Biden'ın açıklamasını takip eden saatler içerisinde milyonları buldu. Seçim bağışlarının toplanmasından sorumlu olan Actblue'nun açıklamasına göre Harris'e Pazar akşamına kadar toplamı 46,7 milyon doları bulan çok sayıda bağış yapıldı.

Öte yandan Harris'in ekibinin, Biden kararını açıkladıktan sonra yüzlerce telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. Söz konusu görüşmelerde, mümkün olduğunca fazla delegenin desteğinin arandığı belirtildi.

Ayrıca Biden'ın kampanyasını son aylarda yürüten ekip, hâlihazırda Harris'i desteklemeye başladı. Biden'ın seçim ekibi, adını "Harris for President" olarak değiştirmiş durumda. Ayrıca Biden, destekçilerine bir e-posta göndererek Harris kampanyasına bağış yapma çağrısında bulundu.

Trump'tan Harris'e: Deli

ABD Başkanı Donald Trump da Kamala Harris ile yarışa şimdiden başladı. Yayınladığı açıklamada Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha kolay olacağını söyleyen Trump, Harris'i "gülünç Kamala" olarak nitelendirdi. Trump, "Siz onu hiç gülerken gördünüz mü? Kamala deli!" ifadelerini kullandı.

Kamala Harris ve Joe Biden Fotoğraf: Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

Demokratların Trump karşısındaki adayı, Ağustos ayındaki parti kongresinde nihai olarak belirlenecek. Harris, Amerikan tarihinin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçmişti. Harris, bu göreve başlamadan önce Kaliforniya Senatörü ve ondan önce Kaliforniya Eyalet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Biden üzerindeki baskı, son haftalarda kamuoyu önünde verdiği izlenim ve Trump karşısında sergilediği tartışma performansı nedeniyle artıyordu. 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan üst düzey Demokratların sayısı da artıştaydı.

DW / BÜ,TY