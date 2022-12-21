Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret suçundan verilen mahkûmiyet kararı gündemdeki yerini korurken, eski HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "katil", "iğrenç", "aşağılık" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şikâyet işleme konulmadı.

Savcılık, "iddianın görevinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup Bakanlık görevi kapsamında bulunduğu"nu belirterek bu konuda soruşturma yapma yetkisinin TBMM'de olduğunu kaydetti.

4 Kasım 2016 tarihinden itibaren Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 26 Eylül'de PKK'nın düzenlediği ve bir polisin hayatını kaybettiği Mersin'deki polisevi saldırısını kınamıştı. Avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" demişti.

Soylu "katil" dedi

İçişleri Bakanı Soylu ise Demirtaş'ın bu paylaşımına tepki gösterirken, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırı'yı(!)kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor. Tendürek, Amanoslar, Çemçe-madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK yönetici kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz."

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, bunun üzerine 29 Eylül tarihinde Soylu hakkında "hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Soylu şikayeti işleme konulmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soylu hakkında başsavcılığın soruşturma ve kovuşturma yetkisinin olmaması nedeniyle dilekçenin işleme konulmamasına karar verildi.

16 Aralık tarihli kararda, Soylu'nun Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olduğuna ilişkin belgenin ilgili Bakanlığın internet adresinden temin edilerek dosyasına konulduğu anlatılarak, dosyada mevcut delil durumu nazara alınarak başkaca belge ve bilgi teminine gerek duyulmadığı kaydedildi.

"Göreviyle ilgili, TBMM soruşturmalı"

Şikâyet dilekçesinde Soylu hakkındaki iddianın görevinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup Bakanlık görevi kapsamında bulunduğu belirtilen kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesinde "Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar" başlığı altında Bakanlar hakkındaki görev suçlarına ilişkin isnadların ne şekilde soruşturulabileceklerinin düzenlendiği anımsatıldı.

Bu madde gereğince Bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılmasının mümkün olduğu ifade edilen kararda, şöyle denildi:

"Meclisin önergeyi en geç bir ay içinde görüşeceği ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilmesinin mümkün olduğu, müştekinin müracaatına konu olayın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlık görevi ile ilgili işlerden kaynaklandığı, Bakanlar hakkındaki görevlerinden kaynaklanan isnadlara ilişkin soruşturma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın Bakanlar hakkında görev suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunmadığı değerlendirilmiştir."

Demirtaş tepki gösterdi

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Savcılık da Soylu’nun görevinin hakaret etmek olduğunu resmi olarak kabul etti. Soylu’nun Suç İşleri Bakanı olduğu, kesinleşmiş bir yargı kararıyla tescillendi" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Şu hukuk rezaletine bakar mısınız Allah aşkına! 'Ahmak'a 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, 'Katil, iğrenç, aşağılık' ise Soylu’nun göreviymiş" dedi.

İmamoğlu'na "hakaret edemezsiniz" demişti

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında "ahmak" sözü nedeniyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti. İmamoğlu, savunmasında bu sözü YSK üyelerine değil Süleyman Soylu'ya karşı kullandığını belirtmişti. Cezanın ardından açıklama yapan Soylu ise kararın onanması halinde İmamoğlu'nu açığa alacağını belirterek, "Seçim Kurulu bu kararı vermiş ve siz onlara ahmak diyorsunuz. Siz yargının önemli kurumlarını eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz" demişti.