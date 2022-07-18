Demirtaş: PKK'nin Türkiye'ye karşı silah bırakmasını isterim

Avukatları aracılığıyla Edirne Cezaevi'nden T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Devlet de PKK de sorunu artık şiddet zemininin dışına çıkarmak zorundadır. Ben mümkünse PKK'nin Türkiye'ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim" dedi.

"Ancak ve ne yazık ki ortada iki temel engel var, bunları da herkesin bilmesi lazım" diye ekleyen Demirtaş, "İlki, hükümet askeri operasyon dışında hiçbir seçeneği devreye koymuyor, tartışmıyor, silahta ısrar ediyor. Oysa biz PKK'nin ikna edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Burada da ikinci engel çıkıyor, o da İmralı tecrididir. Çünkü PKK'yi ikna edebilecek kişi (Abdullah) Öcalan'dır, onu da yıllardır tecritte tutuyorlar" ifadesini kullandı. HDP'li siyasetçi, "Bu engellere rağmen PKK silahlarını susturursa bundan mutlu olurum. Ama deneyimlerimiz, bunun kolay olmadığını gösterdi maalesef" dedi.

"HDP, PKK’nin uzantısı değil"

Demirtaş, Sabuncu'ya yaptığı açıklamalarda ayrıca, HDP'nin, PKK'nın "uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi" olmadığını ve PKK ile bir bağı bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

"Bunu Türkiye kamuoyuna anlatabilmemiz gerekir. Demokratik siyaset yürüten bir partinin silahlı bir örgütle bağı olamaz. Öte yandan, HDP'nin Kürt sorununa bakışı da çözüm önerileri de birçok partiden farklıdır ve en gerçekçi olandır. Bizim çözüm önerimiz askeri operasyon değil, diyalog ve müzakeredir. Diyalog ve müzakerenin yegane çözüm yolu olduğunu da topluma iyi anlatabilmek gerekir. Bu bakış açısı nedeniyle kimse HDP'yi, PKK'nin siyasi uzantısı gibi göremez."

"HDP seçmeni en doğru kararı verir"

İktidarın seçimler öncesi PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşeceğine yönelik iddialarla ilgili düşüncesi de sorulan Demirtaş, "Hükümet silahların susması için Öcalan ile görüşürse doğru bir şey yapmış olur. Bu ülkenin evlatlarının canlarını kurtarmak, kimsenin karşı koyacağı bir şey olamaz" ifadesini kullandı.

HDP'li siyasetçi, "Akan kanın durması AKP'ye oy getirir diye barışa karşı çıkmak ahlaken de siyaseten de yanlış olur. AKP'ye yarayıp yaramayacağını bilemem ama Türkiye toplumuna yarar, herkes nefes alır. Böyle bir durumda HDP seçmeni AKP'ye oy verir mi diye merak ediliyorsa bunun yanıtını ancak sandıkta görebiliriz. HDP seçmeni tüm gelişmeleri, muhalefetin tutumunu, her şeyi iyice ölçer, biçer ve en doğru kararı verir. Ben, seçmenimize çok güveniyorum" diye ekledi.

Ortak aday tartışmaları

HDP'nin "son ana kadar ortak adayda ısrar edeceğini", olmazsa kendi adayıyla seçime gireceğini de söyleyen Demirtaş, "Ortak aday olsun isteniyorsa o adayın HDP'nin de düşünceleri ve önerileri alınarak belirlenmesi daha kapsayıcı bir tutum olur" dedi.

Demirtaş, kendisinin olası adaylığıyla ilgili soruyu ise "Bugün itibarıyla Erdoğan aday olabiliyorsa hukuken ben hayli hayli aday olabilirim. Ancak kararı halkımızın görüşleri doğrultusunda partimiz verecektir. Ortak aday için, son dakikaya kadar hep birlikte çalışacağız, ortak adaya açık olacağız" diye yanıtladı.

DW/CÖ,EC