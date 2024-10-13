DEM Parti: Toplumsal barış için bir adres de İmralı

DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğinin yasakladığı "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, "Toplumsal barışın sağlanmasının bir adresi İmralı, diğer adres TBMM" açıklaması yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da içinde bulunduğu bir grup "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için Diyarbakır'da toplandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının yanı sıra DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve diğer katılımcıların yer aldığı grup, mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'da yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'na geldi. Polis toplanan grubun etrafında çember oluşturdu. Polis daha sonra kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.

Kalabalığın beklemeye devam etmesi üzerine alana gelen emniyet yetkilileri DEM Partililerle görüştü. Bir süre devam eden görüşmeler sonucunda İstasyon Meydanı'na yürünmesine izin verilmezken Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapılmasına müsaade edildi.

"İmralı'nın kapılarını açın"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan yaptığı basın açıklamasında, İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek "Şimdi barış elini uzatan 'Birlikte, demokratik bir şekilde yaşayalım' diyen Öcalan'ın sesini kısamazsınız. Öcalan, Kürt halkının barış ve gelecek umududur. Öcalan'ı bir hücreye sığdıramazsınız. Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu toplumsal barışın sağlanmasının da bir adresi İmralı. Diğer adres Ankara'da TBMM'dir. İmralı'nın kapılarını açın" dedi.

Bakırhan, "Komplo, tecrit politikaları karşısında durmaya devam edeceğiz. DEM Parti, Türkiye'nin toplumsal barışının Türkiye'de sağlanmasına inanan, bunun mücadelesini veren bir parti. Öcalan'ın uzatmış olduğu barış eli tutulmalıdır. Buradan Meclis'e sesleniyoruz. Meclis, bu sorunu bir güvenlik sorunu olarak değerlendiremez. Türkiye halkları neredeyse yaşayamayacak, evin ekonomisini çeviremeyecek bir noktaya geldi. Sebebi Kürt sorunundaki çözümsüzlüktür" dedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar da "Bu ülkenin en büyük sorunu, demokrasi, eşitlik, özgürlük sorunu. Bütün bu sorunlar Kürt meselesinden kaynaklanıyor. Bu kadar yıllar geçti, iktidarlar değişti. Kürt sorununa dair projesi, çözümü olan cesaretli bir iktidar olamadı. Kürt Sorunu, Kürtlerin anavatanının parçalanarak inkar edilmesi, toplumsal gerçekliklerin en derinden bölünerek kendileri olmaktan çıkarılmasıdır" diye konuştu.

Yoğun güvenlik önlemi

Diyarbakır'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken mitingin yapılacağı duyurulan İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapalı tutuluyor. Kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.

Mitinge katılmak için DEM Partililerin araçlarla yola çıktığı ancak otobüslerin polis tarafından durdurulduğu kaydediliyor. DEM Parti Genel Merkezi sosyal medya hesabından "Bütün engellemelere rağmen halkımız tecride karşı Amed'e yürüyor. Çözümün de barışın da yolu tecridin kaldırılmasından geçiyor. Halkımızın çözüm ve barış taleplerini engelleyemezsiniz!" açıklamasını yaptı.

Hatimoğulları, hafta içinde DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "13 Ekim'de 'Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm' diyerek Amed'de on binlerle olacağız. Amed'den barışın sesini Ankara'ya, İstanbul'a, Beyrut'a, Filistin'e, Ukrayna'ya, Tayvan'a kadar ulaştırmak istiyoruz" demişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da 26 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında DBP'nin 13 Ekim'de "savaşa karşı siyasetin hayata geçmesi ve barış siyasetinin yeniden güçlenmesi için" bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu.



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Fotoğraf: Bilal Seckin/SOPA Images/Sipa USA/picture alliance

Valilik yasaklamıştı

Mitinge izin vermeyen Diyarbakır Valiliği ise kentte beş gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirmişti. Valiliğin konuya ilişkin 8 Ekim tarihli açıklamasında, mitinge katılım çağrısının PKK tarafından yapılması gerekçe gösterildi. Bu kapsamda mitingin yasaklamasıyla birlikte Diyarbakır'da 9-13 Ekim arasında 5 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağının uygulanacağı vurgulanan açıklamada şöyle denilmişti:

"13 Ekim 2024 Pazar günü 13:00-18:00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir İlçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dâhilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir."



DW, ANKA / EC, CÖ

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