DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri için DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının 2016 yılından bu yana cezaevinde olan eski HDP yöneticisi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Gültan Kışanak ile eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kent uzlaşısı sağlanan yerler konusunda bilgi de verdi.

Doğan, "Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor, bazı bölgelerde bu uzlaşıya dair yol alınabildi, bazı yerlerde henüz yol kat edilemedi. Bu, yolların tıkalı olduğu, kat edilemediği anlamına gelmiyor, görüşmeler sürüyor" dedi.

Kent uzlaşısının sağlandığı bazı yerlerin olduğunu belirten DEM Parti Sözcüsü, "Mesela Mersin, Akdeniz, Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Urfa'da, ki adaylarımız kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş, kent uzlaşısıyla ortaya çıkmış adaylar" şeklinde konuştu.

Doğan basın toplantısında, Malatya, Bursa, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli ile Kocaeli Dilovası belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.

DEM Parti, İstanbul'da da kendi adayını çıkarma kararı almış ve Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi eş başkan olarak aday göstermişti.

ANKA/JD,ETO

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