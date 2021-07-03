Delta varyantı: Rusya'da can kaybı artıyor

Dünya çapında yayılmaya devam eden Delta varyantı birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Rusya'da bugün Ocak ayından bu yana beş gün üst üste görülen en yüksek Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi. Resmi verilere göre ülkede son 24 saat içinde Covid-19'a bağlı olarak 697 ölüm kayıtlara geçti. Rusya'nın bugün açıkladığı yeni vaka sayısı 137 bin 262 ile Avrupa çapında en yüksek sayıya tekabül ediyor. Gelişmeler Saint Petersburg'da Cuma akşamı İspanya ve İsviçre arasında oynanan çeyrek final maçı yeni vakaların artması konusunda endişeleri arttırdı.

Dünya genelinde Delta endişesi

Endonezya'da ise güvenlik görevlileri kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamak için sokağa çıktı. Ülkede yeni vaka sayısı 27 bin 913 ile rekor sayıda. Günlük kaydedilen ölüm ise 439. Başkent Jakarta'da camiler, restoranlar ve alışveriş merkezleri kapatıldı. Myanmar'da ise virüsün yayılmasının engellenememesinden dolayı insanlara evde kalınması çağrıları yapılıyor.

Ayrıca, Portekiz'de Delta varyantının yayılmasından dolayı gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bunun yanı sıra, Ortadoğu'da pandemiyi en ağır yaşayan ülkelerden İran'da Delta varyantının yeni bir dalgaya neden olabileceği uyarıları yapıldı.

İlk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı şu ana kadar 85 ülkede görüldü. Afrika'da son altı haftada da Delta varyantı nedeniyle koronavirüs vakalarında artış gözleniyor. Ölüm sayılarının 38 Afrika ülkesinde yüzde 15 oranında arttığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Matshidiso Moeti "Bu yayılma hızını daha önce görmedik” dedi. Kıtanın en ağır etkilenen ülkesi Güney Afrika, Cuma günü 24 bin yeni vaka raporlayarak rekor kırdı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurmasının ardından Türkiye'de de bu varyantın arttığı duyuruldu.

Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti Genel Sekreteri (DGKJ) Dr. Burkhard Rodeck, hızla yayılan Delta varyantının öldürücülük bakımından diğer varyantlara göre daha az etkili olduğunu söyledi.

AFP / AI, BÖ

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