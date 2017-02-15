Delta varyantı çocuklar için ne kadar tehlikeli?

Delta varyantının daha bulaşıcı olması nedeniyle çocuklarda Covid-19 vakalarının artmasına rağmen, uzmanlar bu varyantın diğerlerine kıyasla çocuk ve gençlerin hastalığı daha ağır geçirmelerine yol açtığına dair güçlü bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, ABD'de Ağustos sonu ile Eylül başı arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların oranı 100 binde 2'den az olarak kaydedildi. Bunun geçen kış aylarında kaydedilen rakamlarla benzer olduğu belirtildi. Ağır hastalık nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların oranında da önemli bir değişme olmadığı bildirildi.

Uzmanlar, Delta varyantı nedeniyle çocukların daha ağır hastalandığı düşüncesinin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıyor. Hastalığa yakalanan çocukların çoğunun enfeksiyonu hafif, hatta hiç belirti göstermeden atlattığı ve hastaneye yatmalarına gerek olmadığı belirtiliyor.

"Çocuklara bulaşma riski artıyor"

ABD'nin Florida eyaletindeki Johns Hopkins Çocuk Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Juan Dumois, Delta'nın daha kolay yayılmasının çocuklara bulaşma riskini de artırdığına dikkat çekerek, okullarda maske takmanın ve yaş itibarıyla mümkün olan bütün çocukları aşılamanın gerekli olduğunu vurguladı.

Amerikan Pediyatri Akademisi ile Çocuk Hastaneleri Birliği'nin verileri, bu ayın başında ABD'deki çocuklar arasındaki haftalık enfeksiyon vakalarının kış aylarındaki zirveyi geçerek 250 bine ulaştığını ortaya koydu. Küresel koronavirüs salgınının başından bu yana ABD'de 5 milyondan fazla çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgilere göre, Delta varyantı dünyada 180'den fazla ülkede görüldü. Bu ülkelerin çoğunda koronavirüs vakaları sayısındaki artış, çocuk ve gençler arasında da hastaneye yatışların artmasına yol açtı.

Aşılılarda hastane riski daha düşük

Veriler, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların Delta varyantına karşı da etki göstermeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, Covid-19 aşısı tavsiye edilen 12 yaş ve üzerindeki çocuklar arasında, Temmuz ayında hastaneye yatma oranı aşısızlarda aşılılara kıyasla 10 kat daha fazla kaydedildi.

AP/JD, BK

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