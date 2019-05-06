Davutoğlu: YSK kararı temel değerlerimizi zedeledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'taki İBB Başkanlığı seçimini iptal etme kararına, 2014-2016 yılları arasında AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu'ndan da tepki geldi.

Davutoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır" dedi.

"Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir" ifadesini kullanan Davutoğlu, 31 Mart seçimlerinden sonra yaşananlarla ilgili eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır."

Davutoğlu, "Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur" diye ekledi.

İmamoğlu'ndan "Gül" yorumu: Aklın yolu bir

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de YSK'nın dünkü kararının ardından bugün attığı tweet'te, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" ifadesini kullanmıştı. Gül, geçen ay yaptığı yazılı açıklamada da 31 Mart'ta seçilen bazı adaylara mazbata verilmemesi ve sonuçların geciktirilmesini eleştirirken, bu durumun hem içeride hem de dışarıda Türkiye'nin itibarını zedelediğini belirterek, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" uyarısı yapmıştı.

Gül'ün bugünkü açıklamasını Fox Ana Haber programında yorumlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Aklın yolu bir. Bu bir tezattır. O süreçte sana yapılmasını istemediğin bir şeyi misli misli karşındaki insana yapıyorsun" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe