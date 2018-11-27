Davetsiz Misafir: Foklar

Kanada'nın Roddickton-Bide Arm sakinleri, kasabalarını istila eden foklarla baş etmeye çalışıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen foklara yaklaşmak ise Kanada yasalarına göre yasak.

Roddickton-Bide Arm kasabası, bölgelerinde mahsur kalan onlarca fokun istilası altında zor bir hafta geçirdikten sonra, çarşamba günü geç saatlerde Federal hükümetten yardım istedi.

Kanada'nın Deniz Memeli Yönetmeliği uyarınca, sıradan vatandaşların foklara, balinalara ve diğer deniz canlılarına yaklaşması yasaklanmıştır. Bu, hayvanların yolları tıkadığı Newfoundland adasındaki 1000 kişinin yaşadığı kasabada sadece küçük bir kaosun ortaya çıkmasını sağlamadı, ayrıca birçok ev ve işyerinin kapılarının açılmasını da engelledi.

Atlantik kıyısında bulunan kasabanın Belediye Başkanı Sheila Fitzgerald, fok balıklarının sağlığı için de endişelendiklerini belirtti. Şu ana kadar 2 fok balığı araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti ve diğerlerinin de açlıktan ölebileceği konusunda endişeler mevcut.

Belediye Başkanı Fitzgerald, Northern Pen gazetesine, "Onların daha uyuşuk durumda olduklarını görüyoruz, eskisi gibi hızlı hareket etmiyorlar. İnsanların, bu hayvanların acı çektiğini izlemesi gerçekten üzücü" dedi.

Ayrıca fok balıklarının insanları ısırdığını belirten Fitzgerald, çocukların hayvanlara çok yaklaşması konusunda da endişeli olduklarını söyledi.

Çarşamba günü kasaba, Federal Balıkçılık ve Okyanuslar Dairesi'ne (DFO) daha fazla yardım göndermesi için çağrıda bulundu. Hükümetin şu anda durumu takip ettiği ancak olayları "oluruna bırakma" konsunda karar kıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı, "Hükümet, doğanın kendi yolunu izlemesine izin verdiğini söylüyor fakat neredeyse 1 hafta oldu. Foklar çıkış yollarını bulabilseydi, çoktan bulmuş olurlardı." dedi.

Bir DFO biliminsanı Northern Pen gazetesine yaptığı açıklamada, Grönland foklarının sıklıkla su ile toprak arasında hareket ettiğini ve geçen hafta kasaba civarındaki suların donmasıyla fokların tuzağa düşüp yollarını kaybetmiş olabileceklerini belirtti.

Elizabeth Schumacher

© Deutsche Welle Türkçe