 Danimarka Suudilere silah satışını askıya aldı | AVRUPA | DW | 22.11.2018

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AVRUPA

Danimarka Suudilere silah satışını askıya aldı

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki insani kriz nedeniyle, Suudi Arabistan’a silah ve askeri teçhizat satışının askıya alındığını duyurdu.

Saudi-Arabien Mekka Kampffahrzeug mit Soldaten (picture-alliance/dpa/A. Pain)

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Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmasının ardından Riyad’ın sahil güvenlik botu siparişleri askıya alındı. Kararın 300 işçiyi etkilemesi bekleniyor. (08.11.2018)

Alman Protestan Kilisesi Avrupa genelinde Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklanmasını talep etti. Kilise, talebine gerekçe olarak Yemen’deki savaşı ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gösterdi. (31.10.2018)

İspanya parlamentosunda, Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulmasını öngören karar teklifi reddedildi. Avrupa ülkeleri arasındaki ortak üretim zinciri silah ihracatında ortak tavır alınmasını zorlaştırıyor. (24.10.2018)

Danimarka, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Yemen'deki iç savaş yüzünden süren insani krizi gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a silah satışını askıya aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, AB Dışişleri Bakanları ile yaptıkları görüşmeler sonucu bu kararı aldıklarını açıkladı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülmesi ile Suudilerin başını çektiği koalisyonun Yemen'de sürdürdüğü hava operasyonlarını karara gerekçe gösteren Bakanı Samuelsen, ülkesinin Riyad yönetimine silah ve askeri teçhizat satışını durdurduğunu bildirdi. Bu karara, askeri amaçla kullanılabilecek malzemeler de dahil.

Almanya da, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olabileceği şüphesiyle 18 Suudi vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmiş, Suudi Arabistan'a yapılan silah ihracatları da askıya alınmıştı. Norveç yönetimi ise, Yemen'de devam eden iç savaş ile Suudi Arabistan'ın içindeki ve bölgedeki gelişmelerden dolayı Riyad'a askeri malzeme satışına onay verilmeyeceğini açıklamıştı.

"Askeri anlaşmaları askıya almak ahmakça olur"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söylemiş, Kral Salman ve oğlu Veliaht Prens bin Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik planlara ilişkin herhangi bir malumatı bulunduğunu kesin bir dille reddettiklerini belirten Trump, "Ancak Veliaht Prens'in bu trajik olaydan haberdar olması da elbette mümkün, belki haberi vardı, belki yoktu!" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı, Riyad ile askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça" olacağını belirtmişti.

rtr,DW / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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