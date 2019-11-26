 Daimler personel sayısını düşürüyor | EKONOMİ | DW | 29.11.2019

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EKONOMİ

Daimler personel sayısını düşürüyor

Elektrikli araçlara yatırımı artırmayı hedefleyen Daimler, gelecek üç yılda dünya genelindeki fabrikalarında personel sayısını en az 10 bin kişi azaltacak. Böylelikle 1 milyar 400 milyon euro tasarruf hedefleniyor.

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Alman otomobil üreticisi Daimler, tasarruf programı kapsamında 2022 yılı sonuna kadar personel sayısını azaltacağını açıkladı. Stuttgart merkezli Daimler'den yapılan açıklamada, personelden 1 milyar 400 milyon euro tasarruf sağlanması için dünya genelindeki fabrikalarda en az 10 bin pozisyonun kapatılacağı duyuruldu. İnsan Kaynakları Yöneticisi Wilfried Poth, personel sayısındaki azalmanın "beş basamaklı" olacağını söyledi. Program kapsamında, yönetici pozisyonları sayısının da yüzde 10 azaltılması planlanıyor.

Bu çerçevede, boşalan idari kadrolara yeni eleman alınmaması, erken emeklilik imkanlarının genişletilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması için çalışanların teşvik edilmesi ve Almanya'daki çalışanlara tazminat seçeneği sunulması öngörülüyor.

Daimler yönetimi ve işçi temsilciliğinin üzerinde uzlaştığı programın ayrıntılarının gelecek haftalarda netleşmesi bekleniyor. Almanya'da Daimler ve bağlı şirketler Merdeces-Benz ve Daimler Truck'ta çalışanların 2029 yılı sonuna kadar şirket koşullarına bağlı olarak işten çıkarılmayacağı tahmin ediliyor. 

Daimler bünyesinde dünya genelinde yaklaşık 304 bin kişi çalışıyor.

Daimler, elektrikli veya sürücüsüz araçlar gibi geleceğin otomobillerine yatırım yapabilmek için personel giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Salı günü de Alman otomobil üreticisi Audi, Almanya'da 2025 yılına dek personel sayısını 9 bin 500 kadar azaltmayı hedeflediğini açıklamıştı.

AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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