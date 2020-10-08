Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulmuyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes için varılan mutabakata ve ateşkese uyulması konusunda yapılan uluslararası çağrılara rağmen, bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Azerbaycan ve Ermenistan, ateşkesin ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamalarını sürdürüyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Azerbaycan birliklerinin roket ve top atışını sürdürdüğünü iddia etti. Buna karşılık Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni milisleri ateşi başlatmakla suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Azerbaycan'ın suçlamalarına yanıt vererek, "Bu kesinlikle bir yalan, Azerbaycan barış içinde yaşanan yerlerde saldırgan eylemlerini sürdürebilmek için zemin yaratıyor" ifadesini kullandı. Çatışmaların Terter rayonunda yoğunlaştığı belirtiliyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Cumartesi günü yürürlüğe giren ateşkese uyulmadığını söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ile Cuma günü yaptığı görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Ancak, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgeden çatışmaların sürdüğüne dair haberler geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Pazartesi günü taraflara ateşkese uyulması çağrısı yapmıştı.

Ölü sayısı artıyor

Bölge Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı da artıyor. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri, Azerbaycan birlikleri ile çatışmalarda 17 Ermeni milisin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sonucu hayatını kaybeden milislerin sayısının 542'ye yükseldiği bildirildi. Çatışmalarda en az 30 sivilin de öldüğü belirtiliyor.

Azerbaycan ise çatışmalardaki kayıpları hakkında açıklama yapmıyor. Azerbaycan tarafında da çatışmalar sonucu hayatını kaybeden sivillerin olduğu tahmin ediliyor.

Reuters,dpa/JD,BÖ

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