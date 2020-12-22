Dağlık Karabağ'ın yeniden imarı için anlaşma

Dağlık Karabağ'da geçen yıl 27 Eylül'de patlak veren altı haftalık savaşın ardından Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ilk kez bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Moskova'da gerçekleşen görüşmede üç ülke Dağlık Karabağ'da bir yeniden imar planı üzerinde uzlaşmaya vardı.

Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğunda 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ciddi ihlaller olmadan uygulandığını ve görüşmelerin faydalı geçtiğini belirterek "Bölgenin kalkındırılması için ortak bir bildiri üzerinde mutabık kalıp imzalayabildik" dedi. Putin, ortak bildirinin bölgede ekonomik bağlantılar ile altyapı projelerinin geliştirilmesi yönünde somut adımlar içerdiğini kaydetti.

Üç liderin imzaladığı ortak bildiriye göre, "bölgedeki tüm ekonomik bağlantılarla ulaşım hatlarına yönelik engellerin kaldırılmasını" denetlemek üzere üç ülkeden temsilcilerin katılacağı bir çalışma grubu oluşturulması karara bağlandı. Grubun eş başkanlıklarını üç ülke başbakan yardımcılarının üstlenmesi ve ilk toplantının 30 Ocak'ta gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Aliyev ile Paşinyan el sıkışmadı

Görüşmede soğuk bir havanın hakim olduğu, Azeri ve Ermeni liderlerin el sıkışmadığı ve kısa bir selamlaşmayla yetindiği belirtiliyor. Ancak iki lider de yaklaşık dört saat süren görüşme sonrasında bölgede hayata geçirilmesi planlanan ekonomi ve altyapı projeleriyle ilgili olumlu mesajlar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan ile otuz yıldır ilk kez demiryolu bağlantısı kurulacağını, Ermenistan'ın da Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ve İran'a demiryoluyla bağlanacağını kaydetti. Dağlık Karabağ anlaşmazlığının geçmişte kaldığını belirten Aliyev, iki tarafın "geleceği ve barışı düşünecek erdemi göstermesini umduğunu" söyledi.

Türkiye ve İran'a sınır komşusu olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan'a bağlı olmasına rağmen araya Ermenistan topraklarının girmesi nedeniyle Azerbaycan ile doğrudan fiziki bağlantısı bulunmuyor. Nahçıvan ile Türkiye arasında 17 kilometrelik kısa bir sınır bulunuyor.

Paşinyan: Anlaşmazlık hala bitmedi

Esirlerin karşılıklı değişimi ve Nahçıvan ile bağlantıyı sağlayacak ulaşım koridorunun nasıl hayata geçirileceği, 10 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının en pürüzlü noktaları arasında.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasında yer alan bazı konularda ilerleme kaydedilemediğini belirterek "Maalesef Dağlık Karabağ anlaşmazlığı hala bitmedi" dedi. Paşinyan bu konular arasında Dağlık Karabağ'ın statüsü ve geriye kalan esirlerin değişimini saydı.

Azerbaycan ile imzaladığı ateşkes anlaşması ve büyük toprak kayıpları nedeniyle ülkesinde vatan hainliğiyle suçlanan Paşinyan, istifa baskısıyla karşı karşıya. Muhalefet, Paşinyan'ın ateşkesi daha erken bir safhada imzalaması durumunda toprak kaybının bu kadar büyük olmayacağını savunuyor.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül-9 Kasım tarihleri arasındaki son savaşta 6 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Azerbaycan, son savaşta önemli bir askeri üstünlük sağlayarak 1990'lardaki savaşta kaybettiği topraklarının büyük bölümünü geri aldı. Ateşkes anlaşması uyarınca bölgede beş yıllığına 2 bin askerlik Rus barış gücü konuşlandırıldı.

rtr,dpa/BK,TY

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