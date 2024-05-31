Dışişleri Bakanlığı'ndan "Çifte vatandaşlık" duyurusu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Almanya'da sadece Alman vatandaşlığı olan Türklerin "Nasıl çifte vatandaş olabileceklerine" dair bir kitapçık yayınladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliği ile çifte vatandaşlık uygulamasının başlayacağını duyurarak Almanya'daki Türk toplumuna yönelik çifte vatandaşlık sürecini anlatan bir kitapçık hazırladı.

"Yeniden Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci" adını taşıyan kitapçıkta vatandaşlık, askerlik ve sosyal güvenlik işlemlerine ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtları yer aldı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre Türk vatandaşlığını "çıkma izni" almak suretiyle kaybedenler, anne veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar ve Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25. Maddesine göre kaybedenler başvuru yapabilecek.

Dışişleri Bakanlığı: Anlamlı ve değerli bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Almanya’daki tüm Başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Şubat 2024'te Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanan Yeni Alman vatandaşlık yasası reformu Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıyor ve çifte vatandaşlık önündeki engelleri kaldırıyor.

Beş yılda vatandaşlık alınabilecek

Artık Alman vatandaşlığına geçecek kimseye geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkma şartı konmayacak. Alman vatandaşlığına başvurmak için Almanya'da sekiz yıl kalma koşulu beş yıla düşürülüyor.

Hatta Almanya'ya uyum konusunda, iktisadi ve sosyal bakımdan "özel başarı" kaydeden göçmenlerin vatandaşlığa geçişi üç yılda gerçekleşebilecek.

Bir diğer önemli değişiklik de Almanya'ya gelen ilk kuşak göçmenlerle ilgili olacak. 1960'lı yıllardan itibaren Almanya'ya gelen "misafir işçi" kuşağının vatandaşlığa kabulü kolaylaşacak. İlk kuşak için vatandaşlık testi zorunluğu kaldırılacak. Normalde vatandaşlık için şart olan Almanca dil bilgisi şartında da istisnalar sağlanacak. İlk kuşak göçmenlerden yazılı sınav istenmeyecek, gündelik hayatlarını sürdürebildikleri Almanca dil bilgisi seviyesi yeterli görülecek.

Irkçılar vatandaş olamayacak

Daha önceden vatandaşlığa geçecek kişilerden talep edilen Alman Anayasası'na bağlılık sözü yeni yasada daha belirgin hale geliyor. Antisemitik, ırkçı, yabancı düşmanı veya diğer insanlık onuruna aykırılık teşkil eden suçları işleyenler ya da kadın-erkek eşitliğini, cinsel yönelimleri göz ardı edenler vatandaşlığa kabul edilmeyecek.

Yeni yasa metninde Almanya'nın tarihindeki olaylar göz önünde bulundurularak "Hukuksuz nasyonal sosyalist iktidarı ve onun sonuçları sebebiyle, Almanya'nın, özellikle Yahudi yaşamının korunmasına yönelik özel tarihi sorumluluğuna bağlılık" şart koşuluyor.

DW /EÇ, TY

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