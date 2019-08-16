 Dışişleri Bakanlığı: Türkiye′de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı arttı | ALMANYA | DW | 23.08.2019

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ALMANYA

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı arttı

Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı son altı ayda 47'den 62'ye yükseldi. Hakkında Türkiye'den çıkış yasağı bulunan 38 Alman vatandaşı da ülkeyi terk edemiyor.

Deutschland Berlin Auswärtiges Amt (Imago/STPP)

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut'un soru önergesine verdiği yanıta göre, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının sayısında artış kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis’in verdiği yanıta göre, son altı ay içinde Türkiye’de tutuklu Almanların sayısı 47'den 62'ye yükseldi. Yanıtta ayrıca, 38 Alman vatandaşına da Türkiye'den çıkış yasağı getirildiği belirtildi.

Bu Alman vatandaşlarından kaçının siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulduğu ya da ülkeden çıkışına izin verilmediği ise bilinmiyor. Geçen yıldan beri bu konuda istatistik tutulmadığı bilgisini veren Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında yaptığı açıklamada buna gerekçe olarak kovuşturmaların siyasi olup olmadıklarının kesin olarak tespit edilememesini göstermişti.

Bundestag Gökay Akbulut

Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut

Soru önergesine verilen yanıta göre, Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verilmeyen Almanların sayılarında ise düşüş oldu. 2017 yılında Türkiye'ye girmesine izin verilmeyen Alman vatandaşlarının sayısı 95 iken, geçen yıl bu rakamın 80'e düştüğü, bu yıl içinde ise dokuz Alman'ın Türkiye sınırından geri çevrildiği belirtildi. Ancak bu rakamların kesin olmadığı, sınırdan geri çevrilme vakalarının tamamının Alman hükümet yetkililerine bildirilmediği vurgulandı.

Sol Parti'den hükümete çağrı

Sol Parti, Türkiye politikasını sertleştirmesi yönünde Alman hükümetine yaptığı çağrıyı yineledi.

Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut, Alman hükümetinin Türkiye politikasında daha sert bir tutum izlemesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'nin belirli kişileri siyasi rehin olarak adlandırılan şekilde tutma konusunda deneyimli” diye konuştu. Sol Parti Meclis Grubu Başkan Vekili Sevim Dağdelen ise Almanya hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Yakınlaşma siyasetinden” vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Erdoğan gerilimi körüklemeye devam ederken Almanya'nın diplomatik şefi (Dışişleri Bakanı Heiko Maas), ellerini kavuşturmuş bekliyor” dedi.

Deutschland | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Die Linke Sevim Dagdelen (DW)

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen

2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının sayısının  artması, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemişti. Türk ve Alman vatandaşı olan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen yıl serbest bırakılması iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin önünü açmıştı.

Ancak Almanya Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını halen "Yüksek tutuklanma riski" bulunduğu gerekçesiyle dikkatli olmaya çağırıyor. Bakanlığın seyahat tavsiyelerinde, sosyal medya paylaşımlarında Türk hükümetini eleştirmek ya da başkaları tarafından paylaşılan eleştirileri "Beğendi" tuşuyla desteklediğini belirtmenin çoğu zaman tutuklanma ya da takibata uğramak için yeterli olabildiğine işaret ediliyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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