 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan′da | Türkiye | DW | 30.05.2021

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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük ziyaret için Yunanistan'a gitti. Ziyaret, Nisan ayında Ankara'da yaşanan gerilimin ardından ilk karşılıklı temas olması açısından önem taşıyor.

Türkei Griechenland Treffen Nikos Dendias und Mevlut Cavusoglu in Ankara

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük bir ziyaret için Yunanistan'a gitti. Resmi temasları yarın başlayacak olan Bakan Çavuşoğlu bugün önce ülkedeki Müslüman azınlık temsilcileriyle bir araya geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ükenin kuzey doğusundaki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığa mensup vatandaş sayısı yaklaşık 150 bin.

Yunanistan Başbakanı ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi programı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu ziyarete dair verdigi demeçte, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ile Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısında gerginlik yaşandı

Çavuşoğlu ile Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısında gerginlik yaşandı

Gezi, Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Nisan ayında Ankara'ya düzenlediği ziyaretteki temasları sonrasında yapılan basın toplantısında yaşanan gergin açıklamalar sonrası ilk üst düzey resmi temas olma özelliğine sahip.

Söz konusu basın toplantısında iki Bakan da Doğu Akdeniz'de gaz arama ve göçmen politikası konularında karşılıklı suçlamalar yöneltmiş, tansiyon yükselmişti.

dpa/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Dendias: Yunanistan Türkiye ile olumlu ilişkiler arayışında

Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaşadığı gerginliğin ardından konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile "olumlu" ilişkiler kurma arzusunda olduklarını söyledi.  

Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelere devam edildi

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere bugün Atina'da devam edildi. Ankara'nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşme yapılması arzusunda olduğu belirtiliyor.  

Yunanistan'dan "uygun atmosferde" buluşma isteği

Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi aşmak için yeniden başlatılan görüşmelerin 62'nci turu yapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "uygun atmosferde" Çavuşoğlu ile buluşmayı istediğini söyledi.  

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