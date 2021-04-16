Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük bir ziyaret için Yunanistan'a gitti. Resmi temasları yarın başlayacak olan Bakan Çavuşoğlu bugün önce ülkedeki Müslüman azınlık temsilcileriyle bir araya geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ükenin kuzey doğusundaki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığa mensup vatandaş sayısı yaklaşık 150 bin.

Yunanistan Başbakanı ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi programı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu ziyarete dair verdigi demeçte, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ile Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısında gerginlik yaşandı

Gezi, Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Nisan ayında Ankara'ya düzenlediği ziyaretteki temasları sonrasında yapılan basın toplantısında yaşanan gergin açıklamalar sonrası ilk üst düzey resmi temas olma özelliğine sahip.

Söz konusu basın toplantısında iki Bakan da Doğu Akdeniz'de gaz arama ve göçmen politikası konularında karşılıklı suçlamalar yöneltmiş, tansiyon yükselmişti.

dpa/ETO,SSB

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