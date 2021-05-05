 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin′de | TÜRKİYE | DW | 06.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü. Çavuşoğlu bugün de Dışişleri Bakanı Maas ile bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu dün akşam Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşme sonrasında Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turzim önlemleri hakkında bilgi verdik" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Alman Bakan ile görüşmesine ait fotoğrafları da paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında eski Başbakan Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de görüştüğünü duyurdu. Çavuşoğlu, "Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile biraraya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık" dedi. Çavuşoğlu, Alman siyasetçiler Schröder ve Gabriel ile görüşmesine ait fotoğrafları da paylaştı.

Heiko Maas ile görüşme

Bakan Çavuşoğlu, bugün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşme gündeminde ikili ve uluslararası konuların bulunduğu bildirilirken Türk Dışişleri de çalışma ziyaretinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ocak ayında Ankara'da bir araya gelmişti

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ocak ayında Ankara'da bir araya gelmişti

Maas'ın geçen ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki taraf Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması ve AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem yaratılması konusunda mutabık kalmış, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması iradesi beyan edilmişti.

Çavuşoğlu'nun temasları öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yapmıştı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel'den AİHM ve hukukun üstünlüğü uyarısı

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Konseyi üyelerini AİHM kararlarını uygulamaya çağırdı, hukukun üstünlüğünün vatandaşların devlete güveninin temel koşulu olduğuna vurgu yaptı.  

Almanya'dan çarpıcı Türkiye raporu: Kurumlar felce uğratıldı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi nasıl bir ülkeye dönüştürdü? Erdoğan ne umdu, ne buldu? Felce uğratılan kurumlar ve demokrasi onarılır mı? SWP araştırması bu soruları yanıtlıyor, çarpıcı tespitler aktarıyor.  

Merkel Türkiye ile diyalog ve iş birliğini savundu

Almanya Başbakanı Merkel, AB Zirvesi öncesinde Türkiye’yi hem eleştirdi hem de ortak çıkarlar ışığında işbirliği yapılması gerektiğini savundu. Merkel’in Türkiye için “stratejik önem taşıyan komşu” vurgusu dikkat çekti.  

Benzer içerik

Türkei Heiko Maas und Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu Berlin yolcusu 05.05.2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

Türkei Merkel mahnt bei Besuch in Istanbul Wissenschaftsfreiheit an

Almanya-Türkiye hattında diplomasi atağı 05.05.2021

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin temasları öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Außenminister Heiko Maas

Maas: Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor 22.03.2021

AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin olarak Türkiye'nin AB'ye "yanlış sinyaller" gönderdiğini söyledi.