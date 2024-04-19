Dünyanın en büyük seçimi Hindistan'da başladı

Hindistan'da altı hafta sürecek olan yedi aşamalı devasa seçim başladı. Yaklaşık 970 milyon kayıtlı seçmen sandık başına çağrıldığı seçimin favorisi mevcut Başbakan Narendra Modi.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp altı hafta boyunca devam edecek olan dev seçim 1 Haziran'da son bulacak. Yaklaşık 1 milyara yakın seçmenin bulunduğu ülkede seçimler, bölgelere göre kademelendirilerek yedi aşamada yapılacak ve resmi sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak.

Yaklaşık 1,5 milyar nüfusu olan Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Nüfus açısından dünyanın en büyük demokrasisi kabul edilen ülkede seçmenler Hindistan parlamentosunun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 üyesini seçecek.

Ülkenin mevcut Başbakanı Narendra Modi bu seçimlerde üçüncü dönemini kazanmayı umuyor.

Seçim yarışında 6 ulusal parti, 57 eyalet partisi ve oy pusulasında yer almasına izin verilen ancak ulusal Seçim Komisyonu tarafından resmen tanınmak için gerekli koşulları karşılamayan 2 bin 597 küçük parti yer alıyor.

Ancak asıl yarış Hindistan'ın en büyük iki siyasi partisi; iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP - Hindistan Halk Partisi) ve muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) arasında geçecek.

INC, 2024'te BJP ve Modi'ye karşı daha organize bir muhalefet sergilemek amacıyla "Hindistan Ulusal Kalkınmacı Kapsayıcı İttifakı" adı altında bölgesel muhalefet hareketleri ile 28 partili bir ittifakın liderliğini yapıyor.

Başbakan Modi ve partisi BJP, seçim bildirgesini 14 Nisan'da açıklamıştı. Fotoğraf: Manish Swarup/AP/picture alliance

Modi ve BJP seçmenler arasında popülerliğini koruyor

Anket ve kamuoyu yoklamalarına göre Başbakan Modi ve Hindu milliyetçisi partisi BJP'nin 2024 seçimlerinden birinci çıkması bekleniyor. Modi, Hindistan nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan Hindu çoğunluğa hitap etmesi sayesinde ülkenin en popüler lideri.

Ülkesinde ekonomik büyüme planları başlatan Modi, Hindistan'ın 2029 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı sözünü veriyor. Modi'nin lideri olduğu BJP, 2019 seçimlerinde 303 sandalye kazanarak ezici bir zafer elde etmiş ve toplam 353 sandalyeye sahip bir koalisyon kurmuştu. Kongre partisi ise 52 sandalye kazanmış, müttefiklerinin katılımı ile meclisteki desteğine daha sonra 91 sandalye eklenmişti.

Siyasi gözlemciler, BJP'nin on yıldır iktidarda olması ve beş yıl daha iktidarda kalma ihtimalinin bulunmasını temkinli karşılıyor. Modi hükümetinin Hindistan'ın çok partili demokrasi ve laikliğe olan bağlılığını tersine çevirdiği düşünülüyor.

Hindularla Müslümanlar arasındaki gerilim

Ülkede BJP'nin 2019'da yeniden seçilmesinden bu yana Hindular ile Müslüman azınlık arasındaki gerilim tırmanmış durumda. BJP'nin siyasi muhalifleri de partinin aşırı milliyetçi söyleminin Hindistan Anayasası'nın temeli olan laikliği yok etme tehdidi oluşturduğunu söylüyor.

Kadın hakları savunucusu ve Hindistan Planlama Komisyonu eski üyesi Syeda Hameed de BJP'nin genel seçimleri tekrar kazanması halinde Anayasa'nın değiştirilmesinden korkuyor. DW'ye konuşan Hameed, "(BJP'nin) sahip olduğu çoğunluğa bağlı olarak Anayasa'yı değiştirmesi halinde Hindistan'ın teokratik bir devlete dönüşeceği açık bir şekilde ilan edildi. Korkumuz, Anayasanın değiştirilmesi ve baskı ortamının daha da şiddetlenmesi" diyor.

BJP hükümetini demokrasiyi geriletmekle suçlayan muhalefet, işsizlik ve enflasyonla ilgili sorunları da seçim kampanyası boyunca gündeme getirdi.

Görevliler, seçmenlerin parmağına boyanan seçim mürekkebi kutularını hazırlıyor. Fotoğraf: Rakesh Nair/REUTERS

Dünyanın en büyük seçmen kitlesi

Resmi rakamlara göre Hindistan'da 497 milyon erkek seçmen ve 471 milyon kadın seçmen bulunuyor. Seçmen sayısı 2019'daki son genel seçime kıyasla yüzde 6 oranında artmış durumda.

Bu seçimlerde seçmen kitlesine 18 ila 29 yaş grubunda 20 milyondan fazla genç eklendi.

Seçimler nasıl yapılıyor?

Hindistan'da her beş yılda bir genel seçim yapılıyor. Bu seçimlerde 18'inci Lok Sahba seçilecek. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonraki ilk seçim Ekim 1951'den Şubat 1952'ye kadar yapılmıştı.

Bölgelere göre kademeli olarak yapılacak genel seçimler, altı hafta boyunca şeffaflığı sağlamak için Hindistan Seçim Komisyonu tarafından görevlendirilen seçim gözlemcileri görevlendiren denetlenecek.

Seçimler sonucunda çoğunluğu elde etmek için bir parti ya da koalisyonun parlamentoda 272 sandalye elde etmesi gerekiyor.

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