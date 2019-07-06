Dünyanın akciğeri Amazon yanıyor

Dünyanın akciğerlerinden biri olarak görülen Amazon ormanının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Brezilya'da bu yıl rekor sayıda orman yangını gerçekleşti.

Brezilya'daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu (INPE) ülkede bu yıl şu ana kadar 72 bin 843 yangın tespit edildiğini açıkladı.

Bu, kurumun kayıt tuttuğu 2013 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı oldu. Ülkedeki orman yangınlarının sayısı 2017 ve 2018'de düşmüştü. Brezilya'da 2018'de 39 bin 759 orman yangını çıkmıştı.

INPE, 2019'daki yangınların çok büyük bölümünün Amazon ormanında yaşandığını belirtti. Kurumun topladığı uydu görüntülerine göre, ülkede 15-19 Ağustos tarihleri arasında 9 bin 507 orman yangını tespit edildi.

Amazonlardaki ağaçlar kesilerek tarıma açılıyor

Bolsonaro'nun çevre politikasına tepki

Orman yangınlarındaki görülmemiş artış, Brezilya'da sağcı lider Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığı görevine geldiği Ocak ayından bu yana yaşandı. Bolsonaro, Amazon bölgesini tarım ve madencilik bakımından geliştirme sözü vermişti. Ancak Bolsonaro'nun bu vaadi, hem yurt içinde hem de yurt dışında, ormanların tahrip edileceğine dair endişelerin artmasına neden olmuştu.

Brezilya'yı ormansızlaşmayla mücadeleye sırtını çevirmekle suçlayan Norveç geçen hafta, Amazon'un korunması için yaptığı mali yardımı kesme kararı almıştı. Norveç'ten önce Almanya da aynı sebeple söz konusu yardımı kesmişti. Bunun üzerine Bolsonaro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e seslenerek "Mangırını al da kendi ülkeni ağaçlandır. Sizin bizden daha çok ağaca ihtiyacınız var" demişti.

Brezilya'da INPE Başkanı, kurumun yayınladığı veriler nedeniyle geçtiğimiz aylarda Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından kovulmuştu. Bolsonaro, yayınladığı verilerle son aylarda orman arazilerinin hızla azaldığını ortaya koyan INPE'yi yalancılıkla suçlamıştı.

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DW,AFP,rtr/CÖ,JD

©Deutsche Welle Türkçe