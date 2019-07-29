 Dünya′nın 2019 yılı için doğal kaynaklarını tükettik | YAŞAM | DW | 29.07.2019

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YAŞAM

Dünya'nın 2019 yılı için doğal kaynaklarını tükettik

Bugün Limit Aşım Günü. Dünya'nın 2019 yılı için öngörülen doğal kaynakları şimdiden tükendi.

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Küresel Ayak İzi Ağı'nın (Global Footprint Network) verilerine göre 29 Temmuz Pazartesi bu yıl Limit Aşım Günü oldu. Yani daha Temmuz ayı bitmeden Dünya'daki tüm doğal kaynakların bir yılda kendini yenileme potansiyelinin üzerinde doğal kaynak tüketildi.

Küresel Ayak İzi Ağı, şu anda insanların tükettiği su, toprak, ahşap, temiz hava gibi ekolojik kaynakları karşılayabilmek için bir değil 1,75 Dünya'ya ihtiyaç duyulduğu konusunda uyardı. Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan kuruluş, bu tüketimin bedelinin giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekti. Kuruluş buna örnek olarak ise ormansızlaşma, erozyon, türlerin yok olması ve atmosferdeki karbondioksit seviyesinin artması gibi olumsuz etkileri gösterdi.

Limit Aşım Günü 2018 yılı için önce 1 Ağustos olarak açıklanmış, daha sonra 29 Temmuz olarak düzeltilmişti. 20 yıl önce Limit Aşım Günü Ekim ayına denk geliyordu.

Gelişmiş ülkeler Dünya'yı daha çok tüketiyor

Limit Aşım Günü dünya geneli için ortalama alınarak hesaplanan bir güne işaret ediyor. Ancak kaynak kullanımı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiği için söz konusu gün ülke bazında büyük farklılık gösteriyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın verilerine göre, bu yıl Limit Aşım Günü Türkiye için 27 Haziran, Almanya için 3 Mayıs, Avrupa Birliği için ise 10 Mayıs olarak belirlendi. Aynı verilere göre Katar yıl başladıktan sadece 42 gün sonra "limiti aşarken", Endonezya limite 342 günde ulaşacak.

Eldeki verilere göre tüm insanların doğal kaynakları Almanya'da yaşayanlar kadar kullanması halinde 3 Dünya'ya, ABD'de yaşayanlar kadar kullanması durumunda ise 5 Dünya'ya ihtiyaç duyuluyor.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

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