Dünyada Covid-19 ölümleri 3 milyonu aştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında can kayıpları günden güne artıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geride bıraktı. Listenin ilk sırasında 566 binden fazla can kaybı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor. ABD'yi Brezilya, Meksika ve Hindistan izliyor. Ocak ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının iki milyona ulaştığı açıklanmıştı.

Üniversitenin verileri dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 140 milyonu geçtiğini ortaya koyuyor, ancak uzmanlar kayıt altına alınmayan vakalar olduğuna da dikkat çekerek enfeksiyon ve ölüm sayısının tahmin edilenin daha üzerinde olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Brezilya'da günde 3 bin kişi ölüyor

Aşı kampanyalarının etkili olduğu İsrail, İngiltere gibi ülkelerde salgın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. ABD'de ise ölü sayısının azalma eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. Ancak vakalara her gün yenilerinin eklendiği Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde salgınla mücadelenin zorlaştığı değerlendirmesi yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Maria Van, "Kontrol önlemlerinin işe yaradığını kanıtladığımız bir pandemide 16 ay sonra gelmek istediğimiz nokta bu değil" dedi. Yetkili, salgının büyük bir hızla devam ettiği Brezilya'da 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını vurguladı. Koronavirüsün daha bulaşıcı bir varyantının dolaşımda olduğu Brezilya'da şu ana kadar 369 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısının üç ay öncesine kadar toplam 200 bin olduğu belirtiliyor.

DSÖ'nün raporuna göre, yeni vakaların en fazla kayda geçtiği ülkeler Hindistan, ABD, Brezilya, Türkiye ve Fransa. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı cuma günü son 24 saatte 63 bin 82 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

AFP,AP / BÖ,ET

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