TSİ 21.43 Almanya'da ölü sayısı 856'ya yükseldi

Almanya'da Çarşamba akşamı itibarıyla teyitli koronavirüs vaka sayısı bir önceki güne göre 5 bin 600 kişi artarak 72 bin 600'ü geçti. Alman haber ajansı dpa'nın eyaletlerin resmi verilerinden yaptığı derlemeye göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 856'ya yükseldi.

TSİ 21.07 DSÖ: Dünyada ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınındaki "hızlı tırmanış"ın endişe verici olduğunu belirterek dünyadaki ölü sayısının bir hafta içinde ikiye katlandığını bildirdi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayısının bir milyona ve ölü sayısının 50 bine yükselmesini tahmin ettiklerini belirtti. Virüsün görüldüğü ülke sayısı 205'e yükselmiş durumda.

TSİ 19.18 İtalya'da ölü sayısı 13 bin 155'e yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 727 artarak toplamda 13 bin 155'e yükseldi. İtalyan Sivil Savunma Kurumu verilerine göre ülke genelinde iyileşenler ve yaşamını yitirenler dahil, teyitli vaka sayısı ise 110 bini 574'e yükseldi. İtalya'da koronavirüse yakalanan hastalardan 16 bin 847'sinin tamamen iyileştiği, yoğun bakımda 4 bin 35 hastanın bulunduğu bildirildi.

TSİ 18.05 Wimbledon İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez iptal edildi

Dünyanın en eski tenis turnuvası olan Wimbledon, bu yıl İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez oynanmayacak. Turnuva organizasyonundan yapılan açıklamada koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak kamu sağlığı ile ilgili endişeler nedeniyle turnuvanın iptal edildiği bildirildi. Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'ın bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.

TSİ 18.00 Almanya İran'dan uçuşları yasakladı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan Almanya'ya uçuşların yasaklandığını açıkladı. Spahn, Almanya'da sert kısıtlamalar yürürlüğe sokulurken yüksek riskli bir bölgeden uçuşlara izin verilemeyeceğini belirtti. Ülkedeki enfeksiyondan korunma yasasında geçen hafta yürürlüğe sokulan değişiklikler federal hükümetin salgın hastalıklarla mücadeledeki yetkilerini kısıtlı bir süre için artırıyordu. Spahn, İran'dan uçuşların yasaklanmasının bu yasa değişikliğiyle mümkün olduğunu belirterek İran'daki gelişmelerin şeffaf olmamasını da yasağa gerekçe gösterdi. Almanya'da Çarşamba günü itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 70 bin 800'e yükselirken ölü sayısı 800'e yaklaştı.

TSİ 17.34 Bulgaristan OHAL'i bir ay daha uzatıyor

Bulgaristan'da hükümet, koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Mart-13 Nisan dönemi için ilan ettiği olağanüstü hal uygulamasını bir ay daha uzatmayı planlıyor. Hükümet açıklamasında, koronavirüsün tam kapsamının halen kestirilemediği ve sağlık sistemi üzerindeki baskının sadece sosyal mesafe önlemlerinin sürdürülmesiyle mümkün olabileceği belirtilerek olağanüstü halin 13 Mayıs'a kadar uzatılmasının parlamento gündemine getirileceği kaydedildi.

TSİ 17.15 UEFA Haziran maçlarını erteledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, koronavirüs nedeniyle Haziran ayı için planlanan tüm uluslararası karşılaşmaların bir dahaki bildirime kadar ertelendiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi ile daha önce 2021'e ertelendiği açıklanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın play-off maçları, ayrıca 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçları da Haziran ayında oynanmayacak.

TSİ 16.48 ABD'de ölü sayısı 4 bini aştı

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi, koronavirüsten ölenlerin sayısını 4 bin 81 olarak açıkladı. Bin 100 ölümle New York'un salgından en ağır etkilenen kent olduğu bildirildi. Ülke genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı ise 189 bini geçti. ABD yönetimi alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bin ila 240 bini bulabileceğini açıklamıştı.

TSİ 16.39 Fransa binlerce tutukluyu tahliye edecek

Fransa koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde tutuklu bulunan binlerce kişinin salıverileceğini açıkladı. Ceza İnfaz Hakimleri Birliği Başkanvekili Ivan Guitz, her vakanın ayrı incelemeye tabi tutulacağını ve seri katillerin serbest bırakılmayacağını belirterek "toplam 70 bin tutukludan 5 bin ila 6 bininin tahliye edileceğini" kaydetti. Guitz, erken tahliye için topluma tehlike oluşturmayacak ve cezasının büyük bölümünü çekmiş kişilerin gündemde olduğunu belirterek uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan hüküm giymiş olanları örnek verdi.

TSİ 12.48 İspanya’da bir gün içinde 864 kayıp

İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı 102 bin 136’ya ulaştı. İspanya Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün içinde 8 bin 189’dan 9 bin 53’e yükseldiğini açıkladı. 864 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bir gün içinde yaşanan en büyük kayıp kayıtlara geçti.

İspanya'da can kaybı 9 bini aştı

TSİ 12.42 AB’den koronavirüsle mücadele için “temas izleme” girişimi

Avrupalı bilim insanları ve teknoloji uzmanları, koronavirüsle mücadelede dijital uygulamaların kullanımını desteklemek adına ortak bir girişim başlatıyor. Proje, ülkeler içi ve ülkeler arası koronavirüs temas izleme girişimlerine katkıda bulunacak akıllı telefon uygulamaları geliştirmek üzere, sekiz ülkeden 130 araştırmacıyı bir araya getiriyor. Girişimin, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’yle çelişmeyeceği belirtiliyor. Projenin mimarları arasında birkaç hafta içinde COVID-19 teşhisi konulan hastalarla yakın temasta bulunanların kimliklerini belirleyebilecek bir akıllı telefon uygulaması geliştirileceğini açıklayan Alman Frauenhofer Heinrich Hertz Enstitüsü’nün başındaki Thomas Wiegand da bulunuyor. Kişisel verilerin toplanmasıyla geliştirilen bu ve benzeri uygulamalar, Avrupa Birliği içinde veri güvenliği tartışmalarını alevlendiriyor.

TSİ 12.40 Diyanet’ten “zekât” açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara destek olmak üzere ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekât ile katkıda bulunulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İçinden geçtiğimiz küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişi işini sürdürme imkanı bulamamakta ve zekât alabilecek konuma gelebilmektedir” denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Zekâtların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs krizinde mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak için, “Biz bize yeteriz” sloganıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Milano sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı kentlerden biri.

TSİ 11.28 İtalya sokağa çıkma yasağını Nisan ortasına kadar uzattı

Dünyada koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı İtalya’da hükümet, sokağa çıkma yasağını 13 Nisan’a kadar uzattı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Görülen ilk olumlu işaretleri, ‘tehlike ortadan kalktı’ şeklinde yorumlamamalıyız. Veriler doğru yolda olduğumuzu ve alınan radikal kararların meyvelerini verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

TSİ 10.42 Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle çalışma saatlerini düşürüyor

Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, büyük ölçüde askıya alınan uçuş hizmetleri nedeniyle çalışanlarının yaklaşık üçte ikisinin çalışma saatlerini düşürdü. Bir şirket sözcüsü, Lufthansa’nın Mart ve Nisan ayları arasında dünya çapında toplam 87 bin çalışanı için kısa çalışma uygulamasına geçilmekte olduğunu söyledi. Geçen yıl şirketin toplam çalışan sayısı yaklaşık 138 bindi. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 760 uçağının 700’ü beklemede olan Lufthansa, Alman hükümetine mali yardım başvurusunda bulunan şirketler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde en yüksek vaka sayısı ABD'de kaydedildi.

TSİ 09.30 Dünya genelinde can kaybı 42 bini aştı

Reuters’ın açıkladığı güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 851 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 42 bin 53 olarak kaydedildi. 2019’un Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüs, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. 1 Nisan itibarıyla, virüs nedeniyle en fazla vaka görülen ülke 187 bin 625 vakayla ABD oldu. En fazla can kaybı ise 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da kaydedildi. 8 bin 464 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya ise en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu. Reuters verilerine göre Almanya en fazla vaka bildiren beşinci ülke olurken, Türkiye onuncu sırada yer aldı. En az vaka görülen ülke ise 3 bin 308 vaka ile Çekya oldu.

TSİ 09.20 Türkiye’de pazar yerlerine ek önlemler geliyor

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin valiliklere yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınmasını öngören yazıya göre, pazar yerlerine kontrollü giriş-çıkış yapılacak, giriş-çıkış dışındaki alanlar bariyerle kapatılacak. Hafta sonunda da çocukların pazar yerleri ile marketlere girişi yasaklanmıştı.

TSİ 08.32 Koca sağlık çalışanları ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı. “Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz” diyen Bakan Koca, “Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık” şeklinde konuştu. Koca, “Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Koca bugün Bilim Kurulu’nun toplantısına da katılacak.

ABD'deki ölümlerin yüzde 40'ı New York'ta kaydedildi

TSİ 07.43 ABD’deki ölü sayısı 4 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı üç gün içinde iki katına çıkarak 4 bin 76’ya ulaştı. Geçen Cumartesi virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 10 olarak açıklanmıştı. ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü Çin’deki can kayıplarını geçmişti. Ülkedeki vaka sayısının 189 bin 510’a yükselmesiyle ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakası bildiren ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 40’ı New York eyaletinde gerçekleşti.

TSİ 07.30 Almanya'da bir günde 5 bin 453 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya’da tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 67 bin 366'ya yükseldi. 31 Mart Salı gününün verilerine göre, yeni vaka sayısı bir gün önceye kıyasla 5 bin 453 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 149 artarak, 732’ye çıktı. Almanya’da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyaletler Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg.

Bavyera eyaleti koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyaletlerden.

TSİ 06.41 Esper “USS Theodore Roosevelt”in tahliye çağrısını geri çevirdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait “USS Theodore Roosevelt” uçak gemisinin kaptanının, gemideki koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı acil tahliye çağrısını geri çevirdi. CBS televizyonuna konuşan Esper, 4 binden fazla mürettebatı bulunan gemide durumun henüz tahliye gerektirecek bir noktada olmadığını, ağır bir vakanın bulunmadığını, bunun yerine gemiye ek tıbbi personel ve test kitleri gönderileceğini söyledi. Geminin kaptanı Brett Crozier, Pazartesi günü Deniz Kuvvetleri’ne gönderdiği yardım çağrısında, mürettebatın güvenliğinden duyduğu endişeyi ifade ederek, “Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesi gerekmiyor. Eğer şimdi hareke geçmezsek, en güvenilir değerlerimiz olan denizcilerimizi yüz üstü bırakmış olacağız” demişti. CBS’e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi gemide koronavirüs testi pozitif çıkanların oranının yüzde 70 civarında olduğunu söylemişti.

TSİ 05.10 Kolombiya’da yerli halklar arasında ilk koronavirüs vakaları

Kolombiya yerli halklar arasında ilk kez koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıkladı. Ülkedeki yerli halklar örgütü ONIC, virüsün ülkenin kuzeyindeki Cucuta’da kamp çadırlarında ağır yoksulluk içinde yaşayan Yukpa Kabilesi’nin iki mensubunda virüs tespit edildiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri, koronavirüsün genel olarak hastalıklara karşı bağışıklığı daha düşük olan yerli halklar arasında hızla yayılmasından endişe ediyor. Kentlerin yakınlarında yaşayan 56 bin yerli ailenin yanı sıra, Venezuela sınırına yakın bölgelerde yaşamını sürdürenlerin de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Sınırda bulunan kentlerden biri olan Cucuta, ülkelerinden kaçıp Kolombiya’ya geçen Venezuelalıların ilk ayak bastıkları kentti.

Reuters,AFP / SÖ,JD,BK

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