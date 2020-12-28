Dünya Tabipler Birliği Başkanı: Sürü bağışıklığı için 100 milyon doz aşı gerekli

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Almanya'da koronavirüse karşı aşı kampanyasının başlamasına ilişkin olarak Deutschlandfunk radyosuna açıklamalarda bulundu. 2021'de Almanya'da yaklaşık 100 milyon doz aşı yapılabileceği tahmininde bulunan Montgomery, bunun sürü bağışıklığının oluşması için gerekli olduğunun altını çizdi. Montgomery, aşının riskinin düşük ve yan etkilerinin az olduğunun anlaşılması ile çok daha fazla sayıda insanın aşı olmak isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Aşının hiçbir yan etkisinin olmayacağını beklemenin "yanıltıcı" olacağını söyleyen Montgomery, Covid-19'a yakalanma tehdidi ile karşılaştırıldığında, bir gün için kolda şişme veya baş ağrısı görülmesi gibi yan etkilerin kabul edilebileceğini ifade etti. Aşının kısa süreli yan etkilerinin ülke dışında da bilindiğini kaydeden Dünya Tabipler Birliği Başkanı, "Uzun vadeli etkilerin ne olacağını hiçbirimiz söyleyemeyiz, bunların hepsi spekülasyon" dedi.

Montgomery, Almanya'da yapılacak aşılar için öncelik listesi hazırlanmasını da olumlu olarak değerlendirdi. Almanya'da koronavirüse karşı aşı uygulamasına pazar günü başlandı. İlk etapta, 80 yaş üstündekilere, yaşlı bakım yurtlarında görevli olanlara ve yoğun bakım, acil servis gibi birimlerde risk altında çalışan hastane personeline aşı yapılacak. Ülkede Mart ayı sonuna kadar 12 milyon doz aşının temin edilmesi, aşının iki doz yapılması gerektiği için bu miktar ile 5,5 ile 6 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Aşı olanlara ayrıcalık tartışması

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery, aşı olanlara ayrıcalıklar sağlanması tartışmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Uzun vadede koronavirüse karşı aşı olanlara bazı ayrıcalıklar sağlanmasının düşünülebileceğini belirten Montgomery, ancak bunun şu aşamada mümkün olmayacağının altını çizdi. Montgomery, "Şu anda bütün insanlara aşı imkanı sunulamadığı için böyle bir tutum mümkün değil" dedi. Gelecekte bütün insanların aşı olma şansı ve bağışıklığın kanıtlaması mümkün olursa, bazı ayrıcalıkların düşünülebileceğini ifade eden Montgomery, Almanya'da çocukların kreşe kayıt yaptırabilmesi için kızamık aşısı zorunluluğu bulunmasına işaret etti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı olanlara bazı ayrıcalıklar tanınmasına karşı çıktı. Spahn, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "Birçok kişi dayanışma göstererek, bazılarının öncelikli olarak aşı olmasını bekliyor. Buna karşılık henüz aşı olmayanlar da, aşı olanların dayanışma göstererek sabretmesi beklentisi içinde" dedi. Spahn, herkes aşı olma şansı elde edinceye kadar kimsenin bazı ayrıcalıklar talep etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Pandemiye karşı birlikte mücadele edildiğini belirten Sağlık Bakanı, bunun üstesinden birlikte gelineceğini de sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada aşı olanlara bazı ayrıcalıkların tanınmasını reddetmişti.

DW,epd/JD,TY

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