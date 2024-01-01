Dünya nüfusu arttı

Dünya Nüfus Vakfı verilerine göre, dünya nüfusu geçen yıl 66 milyon arttı. Böylece yeryüzünde yaşayan insan sayısı 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişiyi buldu.

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 2023 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 66 milyon kişi arttığı belirtildi. Açıklamada 2024 yılı başı itibarıyla dünyada 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişinin yaşadığı ifade edildi.

DSW tarafından yapılan açıklamada, son elde edilen rakamın şimdiye kadar tespit edilenlerin en yükseği olmasına karşın dünyadaki nüfus artışının on yıllardır yavaşladığına işaret edildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yeryüzündeki insan sayısındaki en hızlı artış 1965 ve 1970 yılları arasında görüldü. Ancak söz konusu tarih aralığından sonra dünya nüfusundaki göreceli artış neredeyse yarı yarıya azaldı.

Afrika'da nüfus 2080'e kadar iki katına çıkacak

Dünya nüfusundaki artış hızının yavaşlamasının kadınların ortalama olarak daha az çocuk dünyaya getirmelerine bağlı olduğuna işaret eden DSW'ye göre, Afrika'daki eğilim ise farklı yönde gelişme gösteriyor. DSW'nin hesaplamalarına göre Afrika nüfusunun 2080 yılına kadar günümüze göre yaklaşık iki katı artarak 2,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Afrika'daki nüfus artışının ise yetersiz cinsel eğitim, doğum kontrol yöntemlerine erişimin genellikle zor olması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bulunmaması gibi nedenlere bağlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu olumsuzluklar kadınların genellikle erken yaşta çok sayıda çocuk sahibi olmasına yol açıyor.

Kadınların ne zaman ve kaç çocuk dünyaya getireceklerine ilişkin kararları kendilerinin vermesi gerektiğine işaret eden Dünya Nüfus Vakfı Genel Müdürü Jan Kreutzberg, ayrıca dünyanın pek çok bölgesinde çocukların hala yaşlılık için birer sigorta ya da refah kaynağı olarak görüldüklerini kaydetti.

dpa/TY,SÖ

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