Dünya liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından BM, NATO ve AB'nin yanı sıra Almanya, ABD, Rusya ve Fransa dâhil birçok ülkenin liderinden kutlama mesajı geldi.

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanarak yeniden göreve seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Erdoğan'ı kazandığı seçimden dolayı kutlarken iş birliğini artırma vurgusu yaptı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin "Türkiye ile BM arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesini dört gözle beklediği" duyuruldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Erdoğan'ı tebrik etti. Stoltenberg, "Birlikte çalışmayı sürdürmeyi ve Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

AB: Stratejik önem taşıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı tebrik etti. "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmek için sabırsızlanıyorum" diyen von der Leyen, "Halklarımızın yararı için, hem AB hem de Türkiye açısından bu ilişkiyi geliştirmek stratejik bir önem taşıyor" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter mesajında Erdoğan'ı tebrik ederek "Gelecek yıllarda AB-Türkiye ilişkilerini derinleştirmek için sizinle tekrar çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Scholz: Ortak konularımızı ileriye götüreceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.

"Almanya ve Türkiye yakın ortak ve müttefiktir, toplumsal ve ekonomik olarak da birbirimize güçlü bir şekilde bağlıyız" diyen Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Scholz, "Şimdi ortak konularımızı taze bir güç ile ileriye götüreceğiz" dedi.

Biden'dan "ortak küresel zorluklar" vurgusu

Yeniden seçilen Erdoğan'ı tebrik eden bir başka lider, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden oldu. Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Putin: Açık bir kanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, "Bu seçimlerdeki zaferiniz, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmanın doğal bir sonucu hem de Türk halkının devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınızı desteklediğinin açık bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Rusya ile Türkiye arasında dostane ilişkiler geliştirilmesine verdiği kişisel katkıyı" da takdir eden Putin, bu "yapıcı ilişkiyi" sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası dâhil, Türkiye ile Rusya arasındaki ortak projelere de "büyük önem" verdiklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı Türkçe mesajda, "Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Türkçe tweet attı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı @RTErdogan kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için iş birliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz."

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter'dan Erdoğan'ı tebrik ederek "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

DW,AFP / CÖ,ET