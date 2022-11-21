Dünya Kupası başladı, tartışmaları ise bitmedi

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Ralph Schaffert, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesini bir hata olarak nitelendirdi. Schaffert, pazar akşamı Hannover'de yaptığı açıklamada, "DFB bu konuda çok geç de olsa pozisyon aldı" dedi.

Aynı zamanda Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu Başkanı da olan Ralph Schaffert, bu sözleri Protestan Eyalet Piskoposu Ralf Meister'in Dünya Kupası açılış maçı bağlamında Katar'daki insan hakları durumu hakkında düzenlediği bir panelde söyledi.

Paneldeki diğer bir konuşmacı ise Uluslararası Af Örgütü'nden Mathias John oldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Piskopos Meister, "Tropikal sıcağa rağmen, bu Dünya Kupası bir yaz masalı değil" ifadelerini kullandı. Meister, Katar'daki müsabakaların "Tehlikeli çalışma koşulları ve binlerce ölüm ile gölgelendiğini" belirterek, "Kurbanları anmadan bu Dünya Kupası başlayamaz" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Mathias John ise Katar'daki tesislerin inşasında çalışan "göçmen işçilerin içinde bulundukları sefil durumun" Dünya Kupası'nın bu ülkede oynanmasına karar verildiği dönemde de bilindiğini ileri sürdü.

Af Örgütü'nün ekonomi ve insan hakları uzmanı olan John, Güney Asya ve Afrika ülkelerinden gelen insanların işe alım ajansları tarafından kandırıldıklarını ve kendilerine yanlış vaatlerin verildiğini söyledi. John ayrıca Katar'da ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve toplanma özgürlüğünün de yoğun baskı ve kısıtlamalara maruz kaldığına işaret etti.

Af Örgütü uzmanı, "FIFA, bu konudaki haklı eleştirileri bir kenara itmeye çalışarak kendi kurallarını ihlal ediyor" dedi.

Schaffert, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Katar'a yönelik tutum değişikliğini ise Federasyon'daki yönetim değişikliğine bağladı. DFB geçtiğimiz Mart ayında yeni yönetimini belirlemişti.

Katar, stadyum inşaatlarında çalışan çok sayıda işçinin iş kazalarında ölmesi nedeniyle de eleştiriliyor. Fotoğraf: Hassan Ammar/AP/dpa/picture alliance

Almanlar Katar'a tepkili

Öte yandan Almanya'da yapılan bir anketin sonucuna göre Almanların yarıya yakını Katar'daki Dünya Kupası'nın politikacılar ve sponsorlar tarafından boykot edilmesini talep ediyor. Ankete katılanların üçte ikisi Başbakan Olaf Scholz'un Alman Milli Takımı'nın maçını izlemek üzere bu ülkeye gitmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Hohenheim Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Pazartesi günü yayınlanan ankete 1000 kişi katıldı. Hohenheim Üniversitesi'nden Markus Voeth, "Katar'daki siyasi sorunlar nedeniyle, Almanların yaklaşık yarısı sponsorların Dünya Kupası için reklam vermekten kaçınmaları gerektiğini ve Alman politikacıların da Alman Milli Takımının maçlarına gitmemeleri gerektiğini düşünüyor" dedi.

Ankete katılanların üçte birinden fazlası Milli Takımı boykot etmeyi düşündüğünü belirtirken, katılanların yaklaşık üçte biri, Katar'daki siyasi baskılar nedeniyle Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceklerini belirtti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar uzun süredir insan hakları ihlalleri suçlamasıyla karşı karşıya. Stadyum yapımında çok sayıda işçinin ölmesi ve ülkedeki siyasi baskılar bu eleştirilere gerekçe olarak gösteriliyor.

epd,Reuters/TY,BÖ