Dünya genelinde can kaybı 97 bini aştı

10 Nisan Cuma günü koronavirüs salgını ile ilgili önemli gelişmeler:

TSİ 18.45 Dünya genelinde can kaybı 97 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 622 bin olarak tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 97 bin 263 olarak kaydedildi. Virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığına yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 333 bin 417 olarak bildirildi. En fazla kaybın yaşandığı İtalya'da can kaybı 610 artarak 18 bin 279'a çıkarken, vaka sayısı da 143 bin 626'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1979 artışla 28 bin 470 olarak belirtildi. Salgının son günlerde en etkili olduğu ABD’de ise 16 bin 736 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısının ise 467 bin 184 olduğu kaydedildi, 26 bin 522 kişi de iyileşti.

TSİ 17.50 Güney Kore’de COVID-19’u atlatanlarda yeniden virüs tespit edildi

Yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi hızla kontrol altına almasıyla dikkat çeken Güney Kore’de COVID-19 hastalığını atlatmış 91 kişide yeniden virüse rastlandığı açıklandı. Kore Hastalıklarla Mücadele Merkezi (KCDC) Direktörü Jeong Eun-kyeong, "Virüsün ikinci kez bulaşmasından çok yeniden canlandığını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Güney Kore’de önceki gün de koronavirüsün yol açtığı hastalığı atlatmış 51 kişide yeniden SARS-CoV-2 virüsü tespit edildiği duyurulmuştu. Güney Kore resmi makamları, bu yeni gelişmenin arkasında yatan nedenleri henüz bilemediklerini, ancak aydınlatılması için çabalarının sürdüğünü açıkladı. Kim Woo-joo gibi bazı uzmanlar virüsün tekrar tespit edildiği vakaların artacağını ileri sürerken, bir diğer grup da yanlış test sonuçlarının bu gelişmeye neden olabileceği yönünde görüşünü savunuyor.

Güney Kore'de hastalığın nüksetmesinin nedeninin virüsün yeniden canlanması olduğu tahmin ediliyor.

TSİ 15.20 Moskova'daki ağır COVID-19 hasta sayısı ikiye katlandı

Moskova'daki kliniklerde tedavi gören ağır COVID-19 hastalarının sayısının sadece bir hafta zarfında ikiye katlandığı açıklandı. Moskova Belediye Başkanı Vekili Anastassiya Rakova, resmi haber ajansı Tass'a verdiği demeçte, "Başkentteki hastane ve klinikler ile ilk yardım personeli kapasitesinin sınırında çalışmaktadır" dedi. Rusya'da halihazırda 6 bin 500 kişinin COVID-19 nedeniyle hastanelerde tedavi edildiği belirtiliyor. Resmi açıklamalara göre ülkede 11 bin 900 vaka kayda geçerken, yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 94 olduğu bildirildi.

TSİ 15.02 İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor

SARS-Cov-2 tespit edilen ve evinde dinlenmesine rağmen durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak, üç gün yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un durumunun düzelmeye başladığı açıklandı. Yoğun bakımdan normal servise geririlen 55 yaşındaki Johnson'un iyileşme sürecine girdiği bildiriliyor. İngiltere Başbakan'ının görevine ne zaman döneceği konusunda hekimlerin tavsiyesine göre hareket edeceği açıklandı.

TSİ 12.50 Türkiye Libya’ya da yardım malzemesi gönderdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya’ya ve bölgede görev yapan eğitim, iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiği belirtildi.

TSİ 12.40 İspanya’da ölü sayısı düşüyor

İspanya'da koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının son iki haftanın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 605 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bunun, 24 Mart’tan beri kaydedilen en düşük sayı olduğuna dikkat çekildi. Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 843’e yükselirken, 157 binden fazla kişide de virüs tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 605 kişi daha yaşamını yitirdi

TSİ 10.45 Bolivya çok sayıda hükümlü ve tutukluyu tahliye ediyor

Bolivya'da hükümet, cezaevlerinde koronavirüsün yayılması tehlikesine karşı bazı hükümlü ve tutukluları tahliye etme kararı aldı. El Mundo gazetesi, yaşı 58 ve üzerinde olan, cinayet, tecavüz ve çocuklara cinsel istismar suç işlememiş kişilerin tahliye edileceğini yazdı. El Mundo'nun duyurduğu tahliye yasa tasarınının parlamentoda onaylanması gerekiyor. Bolivya'da cezaevlerindeki doluluk oranının yüzde 300 olduğu belirtiliyor. Bolivya'da COVID-19 yüzünden olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkedeki resmi vaka vaka sayısının 264, can kaybının da 18 olduğu kaydediliyor, ancak uzmanlar gerçek rakamların bunun çok daha üzerinde olduğu görüşünde.

Türkiye, İngiltere'ye de tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

TSİ 10.35 Türkiye’den İngiltere’ye sağlık malzemesi gönderildi

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele eden İngiltere’ye tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan yardım paketlerinin içinde bez maske, N95 maske ve tulum bulunuyor. Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan gönderilen yardım paketlerinin üzerinde “Türkiye’den Birleşik Krallık halkına sevgilerle” notu yer alıyor. Türkiye geçen hafta da İspanya ve İtalya’ya, bu hafta içinde de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya yardım malzemesi göndermişti.

TSİ 10.20 Fransız ilaç firması Sanofi 50 ülkeye sıtma ilacı bağışlayacak

Fransız ilaç şirketi Sanofi dünya genelinde 50 ülkeye, COVID-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacı Hydroxychloroquin bağışlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bağışlanacak yaklaşık 100 milyon doz ilacın üretimi için sekiz fabrikadaki kapasitenin yüzde 50 artırıldığı belirtildi. Yaza kadar da üretim kapasitesinin dört katına çıkartılması planlanıyor. COVID-19’e karşı kullanılabilecek bir ilaç olan Hydroxychloroquin, halen bazı koronavirüs tedavisi gören hastalarda deneniyor.

TSİ 10.10 Güney Kore'de sadece 27 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs ile mücadelede başarılı bir model uygulayan Güney Kore'de tespit edilen yeni vaka sayısı sadece 27 oldu. Böylece ülkede arka arkaya dokuzuncu kez günde 100'den daha az yeni vaka kayda geçmiş oldu. Güney Kore, her vakayı yakın takibe alıp, virüs yayılma zincirini kısa zamanda tespit edip bütün kişileri sıkı izolasyon altına alarak mücadele etmeye dayalı bir yöntem uyguluyor. Yeni vakalarla birlikte Güney Kore'de toplam SARS-COV-2 vakası sayısı 10 bin 450 oldu. Güney Kore, Mart ayı ortasına kadar günde yaklaşık 500 yeni vaka tespit edildiğini açıklıyordu.

Almanya'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı tespit edilen en yüksek seviyeye ulaştı.

TSİ 09.55 Almanya'da son 24 saatte 266 can kaybı

Robert Koch Enstitütü'nün verilerine göre Almanya'da 10 Mart Cuma sabahı itibarıyla tespit edilen yeni vaka sayısı 5 bin 323. Böylece toplam vaka sayısı da 113 bin 525'e ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 987 aratarak, toplam 53 bin 913' yükseldi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar tespit edilen en yüksek seviyeye ulaşarak 266 oldu. Böylece yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Almanya'da 2 bin 373 olarak açıklandı.

TSİ 08.00 Chicago'da bir cezaevinde 450 koronavirüs vakası

Chicago'daki en büyük cezaevinde yapılan testler sonucu 450 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu 450 vakanın içinde tutuklular dışında gardiyanların da yer aldığı haber veriliyor. Söz konusu rakam ABD'de tek bir yerde tespit edilmiş en yüksek rakam. Dünya çapında pek çok ülkede SARS-Cov-2 salgını yüzünden cezaevlerinde olağanüstü önlemler alınıyor. Almanya'da bazı cezaevlerinde hafif suç işlemiş ve cezasının tamamlanmasına bir kaç ay kalmış, iyi hal gösteren tutukluların olası bir salgın riski nedeniyle tahliye edilmesi kararı alındı.

Reuters,dpa,DHA / ETO,JD

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