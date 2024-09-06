Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre 2024 yazı kayıtlara geçen en sıcak yaz oldu. Copernicus uzmanı, küresel ısınma sınırlandırılmazsa dünya için yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, bu yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının dünya genelindeki en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin açıklamasına göre, 1991-2020 yılları arasındaki referans ortalamasına kıyasla son üç ayda dünya genelindeki ortalama hava sıcaklığı 0,69 derece daha yüksek oldu.

Dünya genelinde Ağustos ayındaki ortalama sıcaklık 16,83 derece olarak kaydedilirken, Haziran ile Ağustos ayları arasında küresel sıcaklık, sanayileşme öncesindeki döneme kıyasla ortalama 1,5 dereceden fazla oldu. Bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sınırlandırmak için önemli bir eşik sayılıyor. Dünya genelinde son 13 ayın 12'sinde ortalama 1,5 derece eşiği aşılmış oldu.

Avrupa'da da kayıtlara geçen en sıcak yaz yaşandı. 1991-2020 yılı arasındaki döneme kıyasla ortalama sıcaklık 1,54 derece daha yüksek oldu. Ağustos ayı ise 2022 Ağustos'undan sonra kaydedilen en sıcak ikinci yaz oldu. Bu dönemde sıcaklık 1991-2020 ortalamasına kıyasla 1,57 derece yüksek kaydedildi. Ağustos ayında Güney ve Doğu Avrupa'da sıcaklık ortalamanın üzerinde seyrederken İrlanda'nın kuzeybatı kesimleri ile Birleşik Krallık, İzlanda, Portekiz'in batı kıyıları ve Norveç'in güneyinde sıcaklık ortalamanın altında kaldı.

Hava sıcaklıklarının artmasının en ciddi sonuçlarından biri su kaynaklarının kuruması Fotoğraf: Sofia Kleftaki/DW

Copernicus hesaplamalarında uydu, gemi, uçak ve meteoroloji istasyonlarında yapılan milyarca ölçümü değerlendiriyor.

Copernicus uzmanından uyarı

İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, Cuma günü açıklanan aylık bültende "2024'ün son üç ayında dünya en sıcak Haziran ve Ağustos aylarını, kayıtlara geçen en sıcak günü ve kuzey yazını yaşadı" ifadelerini kullandı. Burgess, kayıtlara geçen bu rekor sıcaklıkların 2024'ün bugüne kadar kayıtlara geçen en sıcak yıl olma olasılığını artırdığını belirtti.

Küresel ısınma konusunda uyarıda bulunan Burgess, sera gazı emisyonlarının azaltılması için acil önlem alınmazsa bu yıl gözlemlendiği gibi "sıcaklıklarla bağlantılı aşırı olayların" fazlalaşacağını ve "insanlar ve gezegen açısından yıkıcı sonuçları olacağını" söyledi.

dpa, epd/JD, BK

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