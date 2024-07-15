Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 65 bin lira

BİSAM'ın raporuna göre, Haziran ayında Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 44, yoksulluk sınırı ise 65 bin 874 lira oldu.

DİSK / Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından açıklanan Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, Türkiye'de dört kişilik bir ailenin güncel açlık sınırı 19 bin 44 liraya, yoksulluk sınırı ise 65 bin 874 liraya çıktı. Yapılan hesaplamalara göre tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 30 bin 604 TL.

Hazırlanan raporda açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcamaya denk geliyor. Bunun için de bireylerin alması gereken kalori miktarı hesaplanıyor. Söz konusu değerin yetişkin bir erkek için 2 bin 953, yetişkin bir kadın için 2 bin 658, 15-18 yaş arası gençler için 3 bin 244 ve 4-6 yaş arası çocuklar için bin 963 kalori olduğu belirtiliyor.

Yetişkinlerin aylık minimum gıda masrafı 5 bin TL'nin üstünde

Buna göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için bir ay boyunca yapması gereken harcama, BİSAM raporuna göre en az 5 bin 330 TL. Bu meblağ yetişkin kadınlar için 5 bin 56 TL, 15-18 yaş arası bir genç için 5 bin 336 TL ve 4-6 yaş arası çocuklar için de 3 bin 323 TL olarak hesaplandı.

Sadece gıda giderlerini yansıtan açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasındaki fark, yoksulluk sınırında eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi diğer giderlerin de hesaplanması. Gıda harcamalarının üstüne bu kalemlerdeki harcamalar da eklenince, dört kişilik bir aile için 65 bin 874 TL olan yoksulluk sınırına ulaşılıyor.

En pahalı gıda grubu: Süt ve süt ürünleri

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için, yetişkin bir bireyin süt ve süt ürünlerine günde en az 174 lira harcaması gerektiğini aktaran BİSAM raporu, et, tavuk ve balık grubu için minimum 133 lira, sebze ve meyve içinse 168 lira harcanması gerektiğini ortaya koyuyor. Ayrıca ekmek için 57, katı ve sıvı yağ için 32, yumurta için 8, şeker, bal, reçel ve pekmez için de günde ortalama en az 14 TL harcanması gerekiyor.

DW / ET,BK

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