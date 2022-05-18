Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka Kuzey Denizi'ndeki rüzgâr enerjisi kapasitelerini 2050 yılına kadar 10 katına çıkaracak bir projeye imza attı.

Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka, Avrupa'nın yeşil dönüşümünü hızlandırmak ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığına son verilmesine yardımcı olmak için Kuzey Denizi'ndeki rüzgâr enerjisi kapasitesini 2050 yılına kadar 10 katına çıkarmak için yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Söz konusu dört ülke, kapasitelerini 2030'a kadar dört kat artırarak 65 gigavata, 2050'ye kadar da 10 misline çıkararak 150 gigavata çıkarmayı amaçlıyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Bu, Avrupa Birliği'nde iklim nötrlüğüne ulaşılması için gerekli olan tüm deniz üzeri rüzgârın yarısından fazlasını dört ülke olarak karşılayabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Fotoğraf: H. Baesemann/blickwinkel/imago images

2050 yılında ulaşılması hedeflenen 150 gigavatın 230 milyon haneye elektrik sağlaması amaçlanıyor. Böyle bir kapasite için en güçlülerinden 15 bin ila 20 bin rüzgâr türbini gerekiyor.

Yeni rüzgâr çiftlikleri dört ülkenin Kuzey Denizi sahili açıklarına kurulacak.

Proje için imzaların atıldığı etkinlik, Danimarka'nın Esbjerg limanında düzenlendi. Etkinlikte konuşan Frederiksen, söz konusu projenin Kuzey Denizi'ni "Avrupa'nın yeşil enerji fabrikası" hâline getireceğini söyledi.

Etkinliğe Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

DW,AP,AFP/CÖ,BK