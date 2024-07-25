Dönere AB tesciline Almanya'dan itiraz

AB Türkiye'nin başvurusu üzerine döneri tescillerse Almanya'da döner üretimi büyük ölçüde değişime uğrayacak. Kullanılan etten baharata, hatta döner ismine kadar bir dizi değişiklik olabilir. Almanya bu duruma tepkili.

Türkiye'den bir üretici derneğinin dönere "geleneksel ürün adı" (TGS) tescili almak için Avrupa Birliğine yaptığı başvuru Almanya'da tepki çekti. Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı söz konusu girişimi "şaşkınlıkla" karşıladıklarını bildirdi, bakanlık açıklamasında başvurunun kabul görmesi halinde bunun ekonomik etkilerinin büyük olacağı belirtildi.

AB'ye iletilen ve üç aylık itiraz süresi dolan başvuru ile hangi ürünün "döner" olarak adlandırılabileceğine dair standartlar belirtiliyor. Buna göre dönerde dana ve genç sığır (3 yaşına kadar) eti ile hindi eti yer almıyor. Buna karşın Almanya'da kesim için daha genç hayvanlar tercih ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin itiraz ettiği hindi eti de döner yapımında kullanılabiliyor. Almanya'da döner imalatını düzenleyen yönetmelikte de bunlar yer alıyor. Eğer AB Türkiye'nin TGS tescilini onaylarsa Almanya'da döner üretimi de buna göre düzenlenecek. Almanya'daki döner üreticileri Türkiye'nin talep ettiği yeni tarifi kullanacaklar. Ancak tek başına daha yaşlı hayvan kullanma zorunluluğunun bile ekstra bakım maliyetleri düşünüldüğünde döner fiyatlarını artırıcı etkisi olacağı hesaplanıyor. Şartlara uyulmaması halinde ise ürün döner adıyla satılamayacak, isim değişikliğine gidilerek döner yerine "dönen şiş" ya da başka bir tanımlama kullanılmak zorunda kalınacak.

Alman Tarım Bakanlığı Türkiye'den gelen başvurunun kabul edilmesinin Alman pazarına müdahale anlamına geleceğini söyledi. Açıklamada dönerin Almanya'da çok popüler olmasının ötesinde bir çok kişinin temel gelir kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Berlin tescil talebine itirazda bulunurken halihazırda bu itirazlar AB prosedürlerine uygun olarak değerlendiriliyor. İtirazların kabul edilmesi halinde Brüksel, Almanya ve Türkiye'den tarafları uzlaşı görüşmelerine davet edecek. Uzlaşı için heyetlere altı ay süre tanınması bekleniyor.

AFP / MUK,TY

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