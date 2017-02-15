Cumhuriyetçilerden Kongre baskınının soruşturulmasına engel

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen Kongre baskınının bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması girişimi Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla reddedildi.

Cuma günü Senato’da gerçekleştirilen oylamada, soruşturmayı üstlenecek bağımsız bir birimin oluşturulması engellendi. 50 Cumhuriyetçi senatörden yalnızca altısı Demokratlarla beraber bir bağımsız komisyon oluşturulması için oy kullandı. 100 üyesi bulunan Senato'da gereken çoğunluk olan 60 oya ulaşılabilmesi için en az on Cumhuriyetçinin oyu gerekiyordu.

6 Ocak Kongre baskınının ardından Temsilciler Meclisi'ne Demokratlar tarafından sunulan ve baskının soruşturulması için komisyon kurulmasını ön gören tasarı, mayıs ayı ortasında Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanmış ve onaylanmıştı. Söz konusu araştırma komisyonunun 5'i Cumhuriyetçilerden, 5'i Demokratlardan olmak üzere 10 kişiden oluşması öngörülüyordu. Senato'da kurulması reddedilen komisyona, 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan araştırma komisyonunun örnek teşkil etmesi planlanıyordu.

Cumhuriyetçilerden savunma

Senato Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, kurulması teklif edilen komisyonun, halihazırda diğer komiteler tarafından yürütülen soruşturmalar ile aynı işi yapacağını, süreçte gereksiz bir “üst üste gelme” yaşanacağını ifade etti. Gözlemcilere göre ise Cumhuriyetçiler, tabanda hâlâ etkisini koruyan Trump hakkında çıkacak olumsuz sonuçlar konusunda endişeli.

ABD'de 6 Ocak tarihinde Trump yanlıların ABD Kongre Binası'nı işgal etmeleri sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Trump, Kongre baskını öncesi yaptığı konuşmada "isyana teşvik" suçunu işlediği gerekçesiyle Senato'da görevinden azledilmekle yargılanmış ve aklanmıştı. Azil sürecinin beşinci gününde yapılan oylamada 100 senatörden 57'si Trump'ın görevinden azledilmesi yönünde oy kullanırken 43 senatör ise Trump lehine oy kullanmıştı.

AFP /AI, BÖ

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